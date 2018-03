Schon während ihrer Schulzeit lernte die 19-Jährige drei Jahre Deutsch. Nach dem Abschluss ihrer Schullaufbahn war die junge Frau in ihrer Heimat in ein soziales Projekt eingebunden, um mit behinderten Kindern zu arbeiten. Zur Erweiterung des eigenen Horizonts beschloss sie dann auf Anraten ihrer Mutter, ein Jahr im Ausland zu verbringen – und entschied sich für Deutschland.

Der erste Kontakt ergab sich durch eine Ärztin des St.-Franziskus-Hospitals. Über ihr privates Umfeld hatte sie erfahren, dass die Organisation „World-Horizon“, die vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird, eine Praktikumsstelle für Lina Dorado sucht. „Parallel wurde nach einer geeigneten Gastfamilie Ausschau gehalten. Letztlich konnte mit Hilfe der Kirchengemeinde St. Bartholomäus eine Ahlener Gastfamilie gefunden werden, die sie ganz herzlich aufnahm“, erklärt Pflegedienstleiter Tobias Kohls.

„Ich war sehr aufgeregt, als ich in das Flugzeug stieg, denn es war der erste Flug in meinem Leben“, berichtet Lina Dorado, die sich mit zwei großen Koffern auf die Reise nach Ahlen machte. „Zunächst war alles neu für mich, aber ich habe mich hier sehr schnell eingelebt und bekam viel Unterstützung durch meine Gastfamilie“, so die junge Frau, die im Krankenhaus im unfallchirurgisch-orthopädischen Bereich sowie der gynäkologischen Station arbeitet.

Zu ihrem Tagesablauf gehört die Unterstützung der Pflegefachkräfte bei der Grundpflege der Patienten, die Mithilfe bei Patiententransporten zu Untersuchungen oder zum OP sowie hauswirtschaftliche Tätigkeiten. „Lina Dorado hat sich schnell in das Team eingefügt und ist für uns eine Bereicherung“, so die Bereichsleitung Boguslawa Marzoll. Nach dem Auslandsjahr möchte die Kolumbianerin in ihrem Heimatland Medizin studieren.

FSJ und BFD werden in der Regel als (Vor-) Praktikum für soziale und pflegerische Studiengänge und / oder Ausbildungen anerkannt. Ihre Aufgaben erledigen die Praktikanten stets unter pflegefachlicher Anleitung. „Zum Abschluss der Praktika erhalten die Absolventen von uns ein qualifiziertes Zeugnis“, unterstreicht Pflegedirektor Werner Messink. Dabei werden mehr als die Hälfte der Praktikanten in eine Ausbildung vermittelt.