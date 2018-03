Mehr als eine Stunde lang war die Verbindungsstrecke zwischen Vorhelm und Enniger am späten Freitagnachmittag gesperrt. Dort hatte sich ein Verkehrsunfall ereignet, der nach Polizeiangaben vier Verletzte fordert.

Nach ersten Ermittlungen zum Unfallhergang wollte ein 87-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem silbernen Volkswagen in der Bauerschaft Pölinger Heide aus der Straße Sundern auf die Vorhelmer Straße abbiegen. Er bog nach links in Richtung Enniger ab und übersah dabei offenbar einen blauen Renault „Twingo“, in dem ein 35-jähriger Mann in Richtung Vorhelm unterwegs war. Die Fahrzeuge, in denen sich jeweils zwei Personen befanden, kollidierten, wobei der VW in den Bauerschaftsweg zurückgeschleudert wurde und der Renault mitten auf der Vorhelmer Straße entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung in Höhe Abzweig Neubeckum zum Stehen kam. Alle Insassen erlitten Verletzungen, so die Polizei.

Um 16.54 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert, die wenige Minuten später mit mehreren Fahrzeugen vor Ort waren. Nach notärztlicher Erstbehandlung wurden alle vier Verletzten in nahe Krankenhäuser eingeliefert. Der Löschzug Enniger sicherte die Unfallstelle und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Gegen 18.20 Uhr wurde die Verbindungsstrecke zwischen den Dörfern wieder freigegeben. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.