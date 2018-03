Schülerin soll 479,16 Euro zahlen

Ein Betrag, der in einschlägigen Netzwarnungen exakt bis auf den letzten Cent immer wieder übereinstimmend auftaucht und Daniela Kreickmann aus der Ahlener Verbraucherzentrale nach eigener Netzrecherche zu dem schnellen Schluss kommen lässt: „Wirkt dubios. Es scheint eine Masche zu sein.“ Möglicherweise würden junge Leute auf der Suche nach Filmen oder Serien auf eine Streamingseite gelockt, auf der es nichts zu sehen gebe.

Über das Frühwarnnetzwerk der Verbraucherzentralen wurde eine Reihe an vermeintlichen Video-Streaming-Webseiten auffällig. Die betroffenen Verbraucher, darunter häufig Minderjährige, gelangten über ein Pop-up-Fenster auf eine der Webseiten der Betreiber. In der Regel wurde hier mit einem fünftägigen kostenlosen Testabonnement geworben. Für die Nutzung mussten sich die Verbraucher registrieren und dabei neben ihren Adressdaten eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer angeben. Sie konnten sich nach Angaben der Verbraucherzentrale jedoch auf den Webseiten entweder nicht erfolgreich registrieren oder nach der erfolgten Registrierung keine Filme oder Serien streamen. Folglich gingen sie davon aus, dass die Registrierung nicht funktioniert habe. Allerdings sind die Daten dennoch bei den Betreibern der Webseiten gelandet, die dann die Kosten für ein Abo in Rechnung stellten. Unter den auffälligen Anbietern taucht in der Liste der Verbraucherzentrale auch „Safe4Media LTD Solfix.de“ auf.

Im konkreten Ahlener Fall wandten sich die Adressaten gleich an die Polizei und erstatteten Anzeige. Die riet,nicht zu zahlen. „Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen“, sagt Daniela Kreickmann.