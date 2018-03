Einen Schwerverletzten musste die Ahlener Feuerwehr am Samstagmorgen versorgen. Der Mann hatte um 10.37 Uhr bei Baumfällarbeiten an der Zeppelinstraße den Halt verloren und war von einer Leiter auf ein Garagendach gestürzt. Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde der Arbeiter mit Hilfe einer Drehleiter von dem Dach gerettet. Der Rettungsdienst beförderte den Notfallpatienten anschließend in ein nahes Krankenhaus. Im Einsatz war die hauptamtliche Wachbereitschaft der Feuerwehr mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einer Drehleiter, einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug.