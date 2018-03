Rotoren in andächtiger Stille

Ein fliegendes Kreuz sieht man nicht alle Tage. So ist es nicht verwunderlich, dass am Samstagnachmittag rund 450 Interessierte auf die Zechenhalde zogen. Der Förderverein Haldenkreuz und die christlichen Kirchen hatten zum Haldenkreuzweg geladen. Dazu kam noch diese technische Sensation. Das im Sturm arg zerzauste hölzerne Kreuz wurde per Helikopter ersetzt.

Um 15 Uhr trafen sich die Pilger auf dem Zechenparkplatz zum ökumenischen Kreuzweg unter dem Motto – ausgegeben von Pfarrer Reinhard Kleinewiese – „Seht, ich mache alles neu“. Mit einer Andacht zu dem Spruch aus den Offenbarungen der Apokalypse startete der besinnliche Marsch auf die Halde. Mit rot-weißem Flatterband waren die Stationen des Kreuzwegs gekennzeichnet. Dort hielt der Zug und betete an den traditionellen Kreuzwegstationen. Dabei begleitete sie das Blasorchester Dolberg.

Langsam, aber sicher bewegte sich der Zug dem Haldengipfel entgegen. Oben angekommen, setzten sich Gebete und Gesänge fort. „Wir haben wirklich das passende Wetter“, zeigte der katholische Geistliche nach Westen. Denn unter dem durchgehend bewölkten Himmel, der aber trocken blieb, zeigte sich die Sonne. Das war für den Pfarrer das Zeichen dessen, was Gott mit dem Kreuz meint: Licht und Schatten.

Ökumenischer Haldenkreuzweg 1/16 Ökumenischer Haldenkreuzweg mit Einflug des neuen Haldenkreuzes. Foto: Peter Schniederjürgen

Schließlich zerriss das gleichmäßige Wummern der Helikopterrotoren die andächtige Stille. Der gelbe Hubschrauber nahm nahe der Halde das Kreuz auf. Langsam und majestätisch stieg das christliche Symbol auf und schwebte an langer Leine unter dem Hubschrauber vorbei an den Pilgern auf seinen vorbestimmten Platz. Präzise flog der Pilot mit seiner Last das Fundament des Kreuzes an. Eine schwere Last. Denn das nun aus Stahl gefertigte Kreuz hat die stolzen Abmessungen von siebenmal fünf Meter. Haltbar und gänzlich verzinkt, glitt es langsam in die endgültige Position. Sorgsam von der Bodencrew dirigiert, leistete der Flieger ein Bravourstück punktgenauer Navigation. Schnell sicherten schwere Bolzen das Kreuz gegen ungewollte Abwärtsbewegungen. Der Helikopter wurde losgeworfen und entschwand mit charakteristischem „Flügelschlag“.

Derweil beteten die Pilger auf dem Gipfel oberhalb des neu aufgestellten Kreuzes ein Vaterunser. Schließlich berichtete die Martina Jotzeit vom Stand des Projekts des gestalteten Haldenkreuzwegs. „Die rot-weißen Flatterbänder stellen die Stationen des gestalteten Kreuzwegs dar. Es wäre schön, wenn die bürokratischen Hindernisse dieses Projekts bald fielen“, wünschte sich die Vorsitzende. Dem stimmte auch der Bürgermeister Dr. Alexander Berger zu und hoffte auf ein baldiges und positives Ende. Schließlich danke Jotzeit allen Beteiligten – den Chören der syrischen Gemeinde und dem Chor „Querbeet“, besonders aber den Unternehmen Metallbau Stefan Leifeld und der Hubschrauberfirma „Airlloyd Bonn“ sowie den zahlreichen Sponsoren, ohne deren Unterstützung die Aufstellung des Kreuzes unmöglich gewesen wäre.