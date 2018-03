Nachwuchsförderung im Fokus

Vorstand und Mitglieder waren sich während der ersten Jahreshauptversammlung nach der Fusion von Bürgerschützenverein Süden und Schützenverein „Hoher Norden“ zur Schützengemeinschaft Ahlen (SGA) einig, dass das erste Jahr erfolgreich verlaufen ist. Auf Vorschlag des Vorstands wurde Dr. Andreas Kirst einstimmig zum Ehrenmitglied gewählt.

„Es war schon ein sehr spannendes Jahr“, begrüßte der Vorsitzende Dietmar Kupfernagel die Versammlung am Freitagabend im Hof Münsterland. Er verwies darauf, dass es mit der Zusammenführung von zwei Königspaaren auch einzigartig bleiben wird. Durch das Gelingen habe der Verein positive Signale für das Schützenwesen in Ahlen gegeben. Das Schützenfest sei harmonisch verlaufen und sehr gut besucht gewesen.

„Wir haben vieles richtig gemacht“, bewertete der stellvertretende Vorsitzende Andreas Lerley in Vertretung von Kassierer Markus Bornemann die trotz des ausgabenanfälligen ersten Jahres erfreuliche Kassenlage. Geschäftsführer Björn Ellefred verwies darauf, dass der neue Verein die Fusion zum Anlass genommen habe, die Mitgliederliste zu durchforsten und von Karteileichen zu bereinigen. Unter diesem Aspekt gab es bis zum 31. Dezember 2017 eine Zahl von 33 Austritten, es wurden aber auch 23 neue Mitglieder aufgenommen, so dass die SGA zum 22. März 336 Mitglieder zählte.

Ein besonderes Augenmerk hat der Vorstand darauf gelegt, dass 60 Prozent aller Mitglieder älter als 50 Jahre sind. Dennoch macht die Entwicklung der Avantgarde Hoffnung. Dort wurden die Sektionen „Nord“ und „Süd“ zusammengeführt. Die Nachwuchsabteilung besteht nun aus 44 Avantgardisten, davon sind 35 aktiv. Um diese Entwicklung zu fördern, soll auf dem kommenden Schützenfestfreitag der Avantgarden­könig im Mittelpunkt stehen, der dann sein Thronfest feiert.

Die in den Abteilungen gewählten Kompanieführer wurden von der Versammlung einstimmig bestätigt. Hauptmann der 1. Kompanie ist Ralf Schulz-Kirst, Hauptmann der 2. Kompanie Rüdiger Möllenhecker. Die Aventgarde führt Joel Gollnisch-Garcia an, das Offizierskorps Sven Kras. Als Hauptmann der Stock-Kompanie wurde Carsten Krumtünger bestätigt, als Hauptfrau der Damenkompanie Marie Helbeck. Zum Vereinslokal wurde die Gaststätte „Bürger-Eck“ (Bornemann) gewählt. Auch der Schützenfestablauf wurde von den Mitgliedern angenommen. Dietmar Kupfernagel gab schließlich einen kurzen Sachstand zur Eintragung der SGA als Verein. Der Vorgang liege zur Bearbeitung noch beim Vereinsregister in Münster. Eine endgültige Eintragung soll im April oder Mai erfolgen.

Auf Vorschlag von Jürgen Seiler wurde Dr. Andreas Kirst von der Versammlung die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Damit wurden dessen Verdienste bei der Übernahme des Bürgerschützenvereins in schwierigem Fahrwasser gewürdigt. Auch war Kirst ein wichtiger Wegbereiter zur Entstehung der Schützengemeinschaft.

Als nächster Termin steht das Osterfeuer der Avantgarde am 1. April am Hof Münsterland an, zu dem alle Mitglieder eingeladen sind. Das Schützenfest findet vom 24. bis 26. August statt.