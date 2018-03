Der Brand eines Müllcontainers beschäftigte am Sonntagabend Polizei und Feuerwehr . Gegen 18.15 Uhr bemerkte ein 13-jähriges Mädchen aus Ahlen einen Brand im Hinterhof des Nebengebäudes der Overbergschule am Ostwall und alarmierte die Feuerwehr.

Wie die Polizei vermutet, hatten unbekannte Täter einen an dem Gebäude abgestellten Müllcontainer in Brand gesteckt und sind anschließend in unbekannte Richtung geflohen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Container voll in Flammen. Der Brand drohte auf das Schulgebäude überzugreifen, was die Feuerwehr verhinderte. Dennoch wurde das Gebäude beschädigt, der Container sogar zerstört. Der Sachschaden wird auf insgesamt 5000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise (unter Telefon 02382-9650 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de) zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dem Bereich.