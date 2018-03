„Wie soll diese Stadt im Jahr 2030 mit dann rund 50 Prozent Zuwandereranteil existieren, wenn diese Bevölkerungsgruppe sich nicht stärker engagiert?“, fragt er in seinem Buch. Daraus trug er seine Grundforderung am Donnerstagabend im alten Ratssaal der Volkshochschule (VHS) im Rahmen der „Woche der Brüderlichkeit“ vor.

„Wenn der Islam als religiöse und gesellschaftliche Kraft mehr Akzeptanz erfahren soll, geht das nicht ohne eine zeitgemäße Auslegung des Korans“, stellte Zöller klar voran. Gar nicht sanft oder mit Samthandschuhen ging er verbal auf die vermeintliche Toleranz gegenüber den Zuwanderergruppen los. Dabei zeigte er aber genauso Verständnis für die Probleme, die diese Menschen aus ganz anderen Kulturkreisen mit dem hierzulande vorherrschenden Demokratieverständnis haben. „Ohne eine stärkere Orientierung an den sozial-emanzipativen Errungenschaften der vergangenen 50 Jahre, die unser westliches Werteverständnis geprägt haben, wird es nicht gehen“, analysierte der Autor. Ein Umstand, den er anhand von Studienergebnissen zahlreicher Debatten und einem großen Maß Praxis in der Integration erkannt hat. Er beschrieb die Schwächen und Versäumnisse. Dabei sparte er auch nicht die Tabus aus dem „linksalternativen Spektrum“ aus. Insgesamt plädierte Zöller für mehr Ehrlichkeit, Offenheit und vor allem Rückgrat in der Integration.

„Die Parallelgesellschaften sind leider Alltag“, bedauerte Dietmar Zöller die Auswirkung einer über Jahre versäumten Integration. Heute mahnt er mehr gesellschaftliche Teilhabe für die Zuwanderer an. Doch so leicht machte er es ihnen auch nicht. Deutlich war die Forderung für ein größeres gesellschaftliches Engagement der Muslime und anderer Gruppen von Neubürgern. Zum Abschluss gab es eine von Redakteurin Lisa Voss-Loermann moderierte Diskussion zu den Thesen des streitbaren Autoren.