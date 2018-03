Über 2000 Gäste in dieser Saison

Erst sahen die Zuschauer die 14. und letzte Aufführung des Theaterstücks „Se kann’t nich loaten“, danach hieß es eineinhalbfach Abschied nehmen in den Reihen der Plattdeutschen Heimatbühne, die seit Jahren nicht nur Gäste aus Enniger und Vorhelm anlockt.

Die alte Turnhalle im Voßbachdorf war wieder mal bis auf den letzten Platz gefüllt, als die Riege der „Platt-Bühne“ sich für dieses Jahr von ihrem Publikum verabschiedete. Das allerdings ging nicht ohne ein Reizen der Lachmuskeln ab, als einige der Patienten ihr Domizil, die „Kurklinik Regent“, in ein Tollhaus verwandelten. Aber eine Komödie wäre keine Komödie, würde es nicht ein „Happy End“ geben.

„Was ist dagegen schon ein münsterischer Tatort?“, meinte Ludger Demski, bevor der Bühnenleiter Thomas Hermes-Huerkamp , der damit die Saison 2018 beschloss, Blumen und ein Präsent überreichte. Über 50 Schauspieler und Helfer hatten in den verschiedensten Bereichen ihrem Publikum schöne Abende gestaltet. Über 2000 Gäste zog es allein in diesem Jahr in die alte Turnhalle. Damit wurde ein weiterer Bestwert erzielt.

Allerdings war mit dem Fallen des letzten Vorhangs der allerletzte Akt des Abends noch nicht ganz vollzogen. Denn anschließend mischte sich dann noch etwas Wehmut unter Ensemble und Publikum – es wurden nämlich auch eineinhalb Abschiede verkündet.

In die Theaterrente zieht es Regisseurin Elisabeth Senger . Seit 2013 hat sie die Schauspieler in die Stücke eingeführt und geleitet. So ganz wird sie allerdings wohl noch nicht gehen, sich aber doch von der Bühne fernhalten. Es gibt ja schließlich noch viele andere Aufgaben in der Theatergruppe.

Finale der Plattdeutschen Heimatbühne Enniger 1/17 Die Finalvorstellung der Plattdeutschen Heimatbühne wartete mit Überraschungen auf. Foto: Ralf Steinhorst

Ebenfalls seit 2013 war Thomas Hermes-Huerkamp Bühnenleiter des Theaters, sein „halber Abschied“ ist allerdings mit einem Positionswechsel verbunden. Er bleibt dem Ensemble nicht nur als Regisseur erhalten. „Ich will mich wieder mehr auf das Schauspielern konzentrieren“, freut er sich auf seine zukünftigen Aufgaben.

„Diese neuen Stücke kommen gut an“, würdigte Ludger Demki in seiner Doppelfunktion als Schauspieler und Vorsitzender der Kolpingsfamilie Elisabeth Senger und Thomas Hermes-Huerkamp, die in den vergangenen Jahren einen Richtungswechsel bei der Auswahl der Stücke vorangetrieben hatten. Denn es wurden nicht mehr altbackene plattdeutsche Theaterstücke als Grundlagen herangezogen, sondern moderne Komödien in hochdeutscher Sprache, die dann ins münsterländische Platt übersetzt wurden. So ist es gelungen, sich auch jüngerem Publikum anzupassen.

Fest steht schon das kommende Stück für die Spielzeit 2019, dass „Wenn die Feuerwehr ruft“ heißen wird – oder besser „Wan de Füerwiär röp“. Noch nicht fest steht dagegen die Nachfolge von Thomas Hermes-Huerkamp als Bühnenleiter. Diese soll in den kommenden Wochen geklärt werden.