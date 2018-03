„Rolli-Pet“ schließt Standort Ahlen

Wie die Konzernmutter, die Schweizer Erbo Group Holding, am Nachmittag mitteilte, stellt das Produktionswerk in der Nikolaus-Dürkopp-Straße zum 1. April den Betrieb ein. Interessenten für die Weiternutzung des Grundstücks und der Produktionshalle gebe es bereits.

Die Rolli-Pet Deutschland GmbH ist seit 2006 in Ahlen ansässig. Das Unternehmen bezog seinerzeit die leerstehende Uponor Halle und ist nach eigenen Angaben europaweit einer der führenden Hersteller von Wildvogel-/Wildtierfutter und Haustierfutter sowie Snackprodukte. Die Firma gehört zur Erbo Group Holding mit Hauptsitz in Bützberg (Kanton Bern) in der Schweiz und beschäftigte in Ahlen zuletzt 30 feste Mitarbeiter, in der Saisonhochphase bis zu 80. Wie aus der aktuellen Pressemitteilung hervorgeht, sei bereits Kontakt zur Arbeitsagentur aufgenommen worden, um die Betroffenen schnellstmöglich in neue Beschäftigungsverhältnisse vermitteln zu können.

Albert Blaser , Verwaltungsratspräsident der Erbo Group, nennt wirtschaftliche Gründe für die Schließung. So habe sich das Unternehmen mit der Eröffnung des Standortes Ahlen eine Ausweitung des Geschäfts in den Norden Europas und vor allem nach Großbritannien erhofft. Nicht zuletzt durch den Brexit seien die erhofften Effekte nicht wie gewünscht eingetreten. Darüber hinaus seien die Materialkosten in Deutschland deutlich höher als beispielsweise in Österreich, wo sich das Stammwerk befindet. Blaser: „In den vergangenen Jahren wurden die Verluste, die am Standort Ahlen entstanden sind, immer wieder von der schweizerischen Muttergesellschaft ausgeglichen. Durch die Entwicklung in Großbritannien halten wir es jedoch leider für unrealistisch, dass sich die Ertragssituation in Ahlen in absehbarer Zeit verbessern wird.“

Dieser Name verschwindet aus dem Gewerbepark Olfetal. Foto: Christian Wolff

Laut Blaser werden die Maschinen, mit denen in Ahlen täglich unter anderem eine Million Meisenknödel hergestellt wurden, von Österreich aus verkauft. Der Verwaltungsratsvorsitzende betont, dass sich die Erbo Group vernünftig und fair aus Ahlen verabschieden werde: „Es wird keine Rechnung und kein Lohn unbezahlt bleiben. Das ist nicht unser Stil.“ Ein großes Lob und Dankeschön zollt er der Stadtverwaltung und der Wirtschaftsförderung, die das Unternehmen zu jeder Zeit tatkräftig unterstützt hätten: „Die Zusammenarbeit verlief immer absolut reibungslos und konstruktiv. Ich bin mir sicher, dass hiervon auch die Interessenten für die Nachfolge in der Immobilie profitieren werden.“

Jörg Hakenesch, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen, war am Freitagabend von Albert Blaser in Kenntnis gesetzt worden. „Es ist schade, wenn ein Unternehmen wie Rolli-Pet den Standort Ahlen verlässt“, sagt der WFG-Chef im Redaktionsgespräch. Die Entscheidung sei in der Schweiz getroffen worden und liege nicht am Standort Ahlen. Daher sei sie nicht zu beeinflussen gewesen. „Rolli-Pet“ habe stark auf die Insel gesetzt. „In Großbritannien ist die Wildfütterung von Vögeln sehr stark verbreitet.“ Der Brexit habe die Zukunftspläne durchkreuzt.

WFG: Standort und Hallen attraktiv

Jörg Hakenesch erwartet eine schnelle Neunutzung der Produktionsstätte: „Der Standort ist hervorragend, die Hallen sind in einem recht guten Zustand. Wir platzen im Olfetal bei den Bestandsunternehmen aus allen Nähten.“ Das 9000 Quadratmeter große Areal beinhaltet 1960 Quadratmeter Hallen, 2000 Quadratmeter Logistik und 400 Quadratmeter Büro.