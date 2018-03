Gewerkschaftsarbeit ist vielschichtig

Die Sitzung eröffnete Jutta Schulz , stellvertretende Geschäftsführerin von Ver.di im Münsterland. Sie sagte den anwesenden Mitgliedern: „Ihr seid das Gesicht von Ver.di.“ Schulz dankte für die ehrenamtliche Arbeit der Gewerkschaftsvertreter in den Betrieben und Behörden. Dabei verwies sie auf die politische Neutralität: „Wir geben keine Wahlem­pfehlungen, sondern fordern von der Politik.“

Nach dem Grußwort des DGB-Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen Lenzer der auf die 1.-Mai-Veranstaltung in Ahlen mit Kulturprogramm auf der Zeche hinwies, gab Renate Henke den Bericht für die vergangenen vier Jahre. Sie hob den Kampf gegen befristete Arbeitsverträge hervor. Diese lägen „immer nur im Interesse der Arbeitgeber“.

Henke kündigte an, dass die Jubilarehrungen künftig in der „Waldmutter“ in Sendenhorst stattfinden. Dieser Ort liege zentral in der Mitte des Ortsvereins, zu dem Ahlen, Beckum, Drensteinfurt, Ennigerloh, Oelde, Sendenhorst und Wadersloh gehören. Aber auch die Mitglieder aus Warendorf würden eingeladen, da die Kreisstadt keinen eigenen Ortsverein hat.

Die aktive Arbeit der Seniorengruppe beleuchtete Winfried Michalski. „Ich möchte, dass die Senioren und Rentner in Ver.di bleiben“, nannte er als ein wichtiges Ziel. Für die Jugend sprach Frederik Werning. Er wies auf die bundesweite Aktion „Tarif Deluxe“ hin. Hier werde man von der zuständigen Jugendsekretärin Maren Schaal unterstützt. „Insgesamt zeigen wir auf, dass die Gewerkschaftsmitgliedschaft vielschichtig ist – vom Lohnabschluss über bessere Arbeitsbedingungen bis hin zur Freizeit“, so Werning.

Nach den Wahlen und vor einem gemeinsamen Mittagessen gab es einen kulturellen Beitrag. Rike Ahlbrand bot einen „Poetry Slam“ über Leben und Arbeit. Sie wurde nicht ohne eine Zugabe entlassen.

Zum Abschluss ging Jutta Schulz auf den Veränderungsprozess bei Ver.di ein. Die Region Münster sei aber nicht betroffen. Zukünftig gibt es Ver.di-Zentren in Düsseldorf, Essen und Dortmund. So sei die Gewerkschaft näher an ihren Mitgliedern. Insgesamt gebe es seit diesem Jahr einen Landesbezirk mit elf Bezirken statt bisher 21. In ihrem Schlusswort wies die neu gewählte Vorsitzende Renate Henke auch noch einmal auf den „Tag der Arbeit“ am 1. Mai hin und warb für eine große Beteiligung wie in den vergangenen Jahren.