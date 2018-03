Nur mit Ticket zum Benefiz

„Alle Tickets vergriffen“, signalisiert „Radio WAF“-Chefredakteur Frank Haberstroh am Vortag des Lichtblicke-Konzerts mit „Welshly Arms“ in Ahlen, ohne wirkliche Neues mitzuteilen. Der Hinweis gilt denen, die es noch nicht wissen, oder die noch hoffen, dabei zu sein zu können. Fakt ist: Eine Abendkasse werde es nicht geben. Heißt: „Wer keine Karte hat, braucht auch nicht zur Stadthalle zu kommen.“

Sind alle „Umsonst“-Kartenbesitzer auf den Beinen, werden 1400 Besucher am frühen Abend die Kontrollen passieren. Einlass ist ab 17.30 Uhr, Konzertbeginn um 19 Uhr. Ende: eine Stunde plus X später.

„ Es wird ein Kurzkonzert sein. Es wird ein Kurzkonzert sein. “ Frank Haberstroh

„Es ist ein Benefizkonzert. Es wird ein Kurzkonzert sein“, betont Haber­stroh – und wiederholt, was er schon den beiden anderen „Lichtblicke“-Gigs von Radio NRW in Ahlen vorwegschickte. Wincent Weiss verabschiedete sich vor zwei Jahren nach 35 Minuten mit angeschlagener Stimme vom Marienplatz, „Silbermond“ rockte im Vorjahr 75 Minuten ungebremst den sonnenverwöhnten Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz, obwohl nur 45 vertraglich vereinbart waren. Eine Verlängerung, die der Stimmung und Spontanität geschuldet war.

Die Wetterprognosen bestätigen die Organisatoren, mit den Unsicherheiten des März-Termins aus dem „Umsonst und draußen“- ein „Um­sonst und drinnen“- Kon­­ zert gemacht zu haben. „Laut Vorhersagen fängt es am späten Nachmittag an zu regnen. Es war die richtige Entscheidung, von vornherein in die Halle zu gehen“, so Haberstroh am Montag im Redaktionsgespräch.

„Welshly Arms“ geben heute auf ihrer Europatournee ihr einziges Deutschlandkonzert. Vergangenen Freitag wurden die Amerikaner im Europapark Rust vor den Toren Freiburgs beim „Radio Regenbogen“-Award als „Bester internationaler Act“ ausgezeichnet. Auch wenn sie mit ihrem Hit „Legendary“ kurz auf der Bühne standen, die Musik von „Welshly Arms“ spielt heute Abend exklusiv in Ahlen.

Über die Sozialen Netzwerke grüßte die Band am Wochenende aus dem Stuttgarter Zoo. Was sie dort machte, könnte ihr beim begleitenden Bühneninterview heute zu entlocken sein.

Verkehrshinweise der Stadthalle

Aufgrund des erwarteten Anreiseverkehrs bittet die Stadthalle Besucher des heutigen „Welshly Arms“-Konzerts, nach Möglichkeit zu Fuß, per Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen – und zeitlichen Spielraum einzuplanen. Neben den Parkplätzen an der Stadthalle und am Rathaus stünde auch der Schulhof des Städtischen Gymnasiums am Westfalendamm zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Einlass erfolge ab 17.30 Uhr über den Haupteingang; Rollstuhlfahrern stehe der Eingang am Rathausvorplatz für den barrierefreien Zugang offen.