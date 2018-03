Drei noch unbekannte Mädchen stehen nach Polizeiangaben im Verdacht, am Montag gegen 19.45 Uhr Spielgeräte der Kindertagesstätte Jona auf der Kurt-Schumacher-Straße gestohlen zu haben. Eines der Mädchen begab sich auf das umzäunte Geländer der Einrichtung. Hier nahm sie mindestens zwei Bobby-Cars an sich und übergab sie an die vor dem Zaun wartenden anderen beiden Mädchen. Anschließend flüchteten die drei mit ihrer Beute unerkannt.

Die drei Mädchen waren etwa 14 Jahre alt. Zwei von ihnen trugen schwarze Trainingsanzüge mit dem weißen Schriftzug „99“ auf dem Rücken. Hinweise, die zur Identifizierung der Gesuchten führen, nimmt die Polizei unter Telefon 9650 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.