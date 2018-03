1400 Fans feiern „Welshly Arms“

„Ausverschenkte“ Stadthalle: 1400 Besitzer eines Gratistickets erlebten am Abend die amerikanische Band „Welshly Arms“ bei einem Benefizkonzert , das Hörer von Radio WAF über die Aktion Lichtblicke zum zweiten Mal in Folge bei einem landesweiten Voting in den Kreis Warendorf geholt hatten.

Nach „Umsonst und draußen “ mit der Gruppe „Silbermond“ 2017 auf dem sonnendurchfluteten Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz ging es jetzt „trocken und drinnen“ in exklusiver Runde weiter.

Welshly Arms in der Stadthalle Ahlen 1/50 Benefizkonzert mit Welshly Arms in der Stadthalle Ahlen Foto: Ulrich Gösmann

Kaum, dass sich die Schlangen am frühen Abend vor den Eingangstüren in Bewegung gesetzt hatten, öffnete sich auch der Himmel und begleitete das Kurzkonzert mit Dauerregen. Erste Gäste hatten sich schon drei Stunden vor dem Gig am Hauptportal postiert, um „Welshly Arms“ mit Frontman Sam Getz in erster Reihe zu erleben.

Viele, die für das Liveerlebnis gekommen waren, gingen als echte Fans.