Fast 574 000 Euro für Kinderhilfsprojekte

In jeder Hinsicht ein Jahr der Rekorde war 2017 für den LR Global Kids Fund. Erstmals in der Geschichte des Vereins lagen die Gesamtspendeneinnahmen einer Pressemitteilung zufolge mit fast 574 000 Euro über einer halben Million Euro. Das ist nicht der einzige Erfolg: Mit 1000 globalen Fördermitgliedern aus 23 Nationen hat der Kinderhilfsverein einen wichtigen Meilenstein erreicht. National konnte das Engagement erweitert und die Spendensumme zum Vorjahr auf 200 000 Euro verdoppelt werden.

„Ein sensationelles Ergebnis, das mich und alle, die gemeinsam mit uns am Erfolg des LR Global Kids Fund arbeiten, unglaublich stolz macht“, kommentiert Dr. Thomas Stoffmehl, Vorstandsvorsitzender des LR Global Kids Fund.

Die Kooperation mit der Stiftung „RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ ist seit dem Beginn 2016 langfristig gedacht und auf Wachstum ausgerichtet. Ebenso ist das Engagement für den „Lunch Club Ahlen e.V.“ seit jeher nachhaltig und für den LR Global Kids Fund eine Herzensangelegenheit. Die Fördersumme von 200 000 Euro kommt den RTL-Kinderhäusern in Stuttgart und Leipzig sowie dem „Lunch Club“ in Ahlen zugute, der in diesem Jahr ein offizielles „RTL-Kinderhaus“ wird. Mit der neuen „Local Hero“-Initiative wurde außerdem erstmals zusätzlich ein Spendenbudget von 10 000 Euro bereitgestellt. Fördermitglieder, die ehrenamtlich aktiv sind, konnten so Einmalspenden für lokale Kinderprojekte erhalten.

Über die Grenzen von Deutschland hinaus kommt die internationale Fördersumme von 164 000 Euro Hilfsprojekten für benachteiligte oder von Armut bedrohten Kindern und Jugendlichen in 13 Ländern zugute. Der Fokus liegt auch hier auf einer langfristigen Unterstützung, so werden zahlreiche Projekte wie die Sportcamps der Organisation „Etoile des Neiges“ in Frankreich oder die sozialpädagogische Einrichtung SOWO in Österreich seit vielen Jahren durch den Kids Fund gefördert.

Die Erfolgskurve der Spendeneinnahmen ist zu einem großen Teil der wachsenden Fördermitgliederzahl zu verdanken. Zum Ende des Jahres zählte der gemeinnützige Verein 1000 globale Fördermitglieder aus 23 Nationen. Viele LR-Vertriebspartner und Mitarbeiter engagieren sich darüber hinaus mit eigenen Spendenaktionen.

„Nach wie vor leben viele sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in unserer Nachbarschaft und haben eine geringere Chance auf eine glückliche Zukunft“, sagt Dr. Thomas Stoffmehl. „Daher ruhen wir uns nicht auf diesen Erfolgen aus. In Zukunft streben wir die Unterstützung eines Kinderhilfsprojekts in jedem LR-Markt an, aber auch den Ausbau bestehender Projekte.“

Weitere Informationen und Zahlen zur Bilanz 2017 werden demnächst mit dem Jahresbericht auf lrgkf.com veröffentlicht.