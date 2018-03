In 75 Minuten zum Fan

„Welshly“ wer? Klar, der Top-Hit „Legendary“ schallt zurzeit vielfach über die deutschen Radio-Äther, doch was auf die glücklichen 1400 Ticketbesitzer des Gratis-Benefizkonzerts zukommen würde, war wohl den wenigsten wirklich klar. Einfach mal überraschen lassen, dachten sich nicht wenige. Und die Überraschung war gelungen, wie Reaktionen nach dem Konzert am Dienstagabend in der Stadthalle zeigten.

„Legendary“ kennen alle, aber dass der Top-Hit von „Welshly Arms“ stammt, war den meisten Konzertbesuchern erst mit Ankündigung des „Lichtblicke“-Konzerts bewusst. Schließlich war die Band aus dem amerikanischen Cleveland selbst überrascht von ihrem Erfolg im fernen Deutschland (siehe Interview).

Welshly Arms in der Stadthalle (Teil 2) 1/47 Weitere Bilder vom „Welshly Arms“-Konzert in der Ahlener Stadthalle Foto: Ralf Steinhorst / Indre Farwer

Radio WAF hatte das Event kurzfristig organisiert, die überdachte Stadthalle erwies sich da als Volltreffer. Das Konzert hatte noch gar nicht begonnen, da tropfte es draußen schon vom Himmel. Unterdessen zeigte sich Chefredakteur Frank Haberstroh auf der Bühne voller Vorfreude: „Richtig handgemachte Musik, richtige Bandklasse – das passt hier hin.“

Um 17.30 Uhr öffnete die Stadthalle, die ersten Fans hatten sich schon gegen 16 Uhr vor der Tür eingefunden. Und die kamen aus unterschiedlichen Motiven: „Wir haben die Karten von einer Freundin abgestaubt“, verriet Nadja Schmitt. Und die stellvertretende Bürgermeisterin Rita Pöppinghaus-Voss war im Freundeskreis gekommen: „Das ist ein Win-Win-Konzert für alle. Für den Kreis Warendorf und für die Band“. – „Kenne ich noch nicht, will ich kennenlernen“, brachte es Rosemarie Korte-Koch auf die für die meisten Besucher griffige Kurzformel.

Die Moderatoren Jenny Heimann und Markus Bußmann stimmten auf das Konzert ein, Jürgen Bangert alias „Elvis Eifel“ versorgte die Gäste noch mit letzten Neuigkeiten. Vergangenen Freitag sei die aktuelle Single „Sanctuary“ herausgekommen, das Album „No Place Is Home“ werde am 8. Juni folgen.

Pünktlich um 19 Uhr standen dann die sechs Bandmitglieder auf der Bühne und legten gleich rockig los. Eher abwartend folgte das Publikum, das sich dann aber genießerisch zeigte. Voller Energie gaben sich die Musiker auf der Bühne und rissen schließlich bis tief in den Saal mit. Beim Top-Hit „Legendary“ klatschte das Publikum in die Hände, aber auch die Smartphones gingen in die Höhe – Filmaufnahmen für die Ewigkeit. Spätestens zu dem Zeitpunkt waren die Konzertbesucher aufgetaut.

Backgroundsänger Jon Bryant Foto: Indre Farwer

Die Uhr schlug 19.53 Uhr, als Frontmann Sam Getz, dem die langen Haare immer wieder wild durchs Gesicht flogen, ins Mikro rief: „Ich hoffe, ihr hattet soviel Spaß wie wir!?“ Was mit einem lauten Jubel beantwortet wurde. Und „Welshly Arms“ kam noch einmal zurück. Hatte „Silbermond“ im Vorjahr nicht 75 Minuten gespielt? Dem wollten die Amerikaner nicht nachstehen, so dass Backgroundsänger Jon Bryant doch noch zu seinem Frontgesang kam und Sam Getz mit einem beeindruckenden Gitarrensolo in der Zugabe aufwartete. Am Ende wurden es dann ebenfalls 75 Minuten Bühnenshow.

„Das war fantastisch“, zeigte sich nicht nur Ingrid Fischer-König nach Konzertende begeistert.

„Mega-geile Band – live sind die super“, fand auch Ramona Wozny-Kalb, während Collin Wozny noch vom Gitarrensolo von Sam Getz schwärmte. Alles in allem galt: „Stimmung war gut“, wie es Diana Rallo formulierte. Die unbekannte Band aus Cleveland hat in der Stadthalle innerhalb kürzester Zeit viele neue Freunde gefunden. Auch so kann man bekannt werden.