Die Abordnung wurde angeführt vom stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Frank Viehfeger und dem stellvertretenden Stadtverbandsvorsitzenden Serhat Ulusoy. Zunächst fand ein Treffen im Gütersloher Rathaus mit Vertretern der dortigen SPD statt. Hier ging es um die Frage, wie das Nachbarschaftsverhältnis mit den Syrisch-Orthodoxen Gemeinden ist. Der SPD-Stadtvorsitzende Volker Tappe hatte als sachkundige Gesprächspartner Thomas Krümpelmann, SPD-Sprecher im Planungsausschuss sowie im Ausschuss für Umwelt und Ordnung, sowie den SPD-Fraktionsvorsitzenden Thomas Ostermann mitgebracht.

Die Gastgeber stellten die drei Gemeinden vor, von denen die größte aktuell einen Neubau plant. Hier ist die örtliche Situation ähnlich wie in Ahlen. „Gibt es Beschwerden bei größeren Veranstaltungen?“, wollte Frank Viehfeger konkret wissen. Zum Teil gebe es Engpässe beim Parken bei zwei Gemeinden, zeigte Thomas Krümpelmann auf. Dies gelte bei den großen Messen, wie zu Ostern, und bei größeren Feiern sowie Beerdigungen. Die drei Gütersloher Genossen erklärten, dass es insgesamt aber keine Probleme gebe.

Thomas Ostermann zeigte auf, dass sich bei der größten Gemeinde die Pläne für das Gemeindezentrum wohl mehrfach geändert hätten. Frank Viehfeger und Serhat Ulusoy waren sich einig: „Wir wollen gleich realistische Zahlen über die Größe eines Saals und nicht scheibchenweise einen Anbau alle paar Jahre.“

Im Anschluss traf sich die Delegation mit Vertretern der St.-Stephanus-Gemeinde, die mitten in einem Mischgebiet liegt. Sekercan Gezer und Ferid Celik vom Gemeindevorstand stellten ihre Kirche mit dem Gemeindezentrum vor. Wie sie erklärten, wachsen in Gütersloh die Gemeinden durch Zuzug. Dabei handele es sich weniger um Flüchtlinge als vielmehr um Gläubige aus kleinen deutschen Städten, die keine eigene aramäische Gemeinde haben. In Sachen Lärm erklärte Ferid Celik: „Wir haben eine Verantwortung. Auch wenn Jugendliche feiern, ist immer jemand vom Vorstand dabei.“

In der größten Gemeinde gibt es nach den Worten des Kirchenvorstands bei Feiern immer einen Sicherheitsdienst. Im Saal und draußen sei dieser mit Phon-Messgeräten ausgestattet. „Wenn es zu laut wird, kann die Lautstärke sofort gesenkt werden“, erfuhren die Ahlener.

„Jetzt wird im Parteivorstand und in der Fraktion weiter ergebnisoffen beraten“, erklärte Frank Viehfeger als Fazit des aufschlussreichen Informationsbesuchs.