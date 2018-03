Barfüßige Blockflötenmusik

Die Konzertreihe „One World – One Stage“ des Bürgerzentrums Schuhfabrik präsentiert ein facettenreiches Weltmusik-Bühnenprogramm. Am Samstag, 7. April. um 20 Uhr erleben die Zuschauer wieder eine große Bandbreite an musikalischen Eindrücken. Die Reihe ist eine Plattform für vielfältige Klangkulturen und präsentiert Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Kulturen. Mit dabei sind diesmal „Daddy Lolo“ aus Münster, „Barflute“ aus Ahlen und Theona Tatischwili aus Lippstadt.

Das Quintett „Daddy Lolo“ lebt in Münster und setzt sich aus Musikern aus vier Ländern zusammen. Sie spielen Oriental Blues, der in Griechenland auch als Rembetiko bekannt ist. Der Rembetiko wird oft als der „griechische Blues“ bezeichnet, weil die Texte ähnlich wie im Blues von den alltäglichen Erfahrungen, Lieben und Leiden der einfachen Leute handeln. Die Band singt neben Griechisch auch auf Türkisch, Kurdisch und Arabisch. Gleich mehrere Langhalslauten (Oud, Bouzouki und Baglama) sowie Percussion (Cachon und Handtrommel) tragen zum abwechslungsreichen Gesamtklangbild von „Daddy Lolo“ bei.

„Barflute“ ist eine Ahlener Gruppe aus sechs bis acht Frauen, die seit 2015 zusammen Sopran-, Alt-, Tenor- und Bass-Blockflöten spielen. Seit neuestem wird die Gruppe auch durch Percussion ergänzt. Bei ihnen findet man weder Mozart noch Bach, sondern junge moderne Komponisten, Pop- und sogar Tangomusik. Die Zuhörer dürfen sich auf eine Blockflötenvariante von „Rock Around The Clock“ von Bill Haley freuen. Es klingt anders als gewohnt, aber der bekannte Klang der Blockflöte lässt sich in allen Liedern finden. Der Bandname kam auf, als bei einer Probe wie durch Zufall, an dem Tag alle Mitglieder barfuß spielten. Barfuß mit Flöte – „Barflute“.

Theona Tatischwili ist 21 Jahre jung und hat bereits die ausdrucksstarke Stimme einer gestandenen Sängerin. Zusammen mit dem Pianisten und Gitarristen ihrer Band präsentiert sie Songs auf Georgisch und Russisch. Theona Tatischwili lebt seit 13 Jahren in Deutschland. Ihre Gesangsstimme lässt die Zuhörer aufhorchen, denn sie ist voll, klar und weich zugleich. Musik macht Theona Tatischwili schon seit ihrer Kindheit, da sie eine sehr musikalische Familie hat. Sie brachte sich das Gitarren- und Pianospiel selbst bei. Seit vier Jahren spielt sie aktiv in einer Band.

Die Moderation des Konzertabends übernehmen erneut Nazanin Agari und Omid Salehi.

Musikerinnen und Musiker, die Interesse haben an dem Projekt mitzuwirken, können sich per Mail an theo.heming@schuhfabrik-ahlen.de oder unter Telefon 9 60 97 35 bei Theo Heming melden.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.