Doppelter Feuerwehreinsatz am frühen Donnerstagmorgen im Wohngebiet Beumers Wiese: Um 4.09 Uhr wurde die Hauptwache in die Teltower Straße gerufen. Dort ging eine kleine Menge Unrat in Flammen auf.

Um 4.21 Uhr brannte eine Bushaltestelle am Bürgermeister-Corneli-Ring. Die Wehr war erneut zur Stelle und löschte mit einem C-Rohr.

Zusammenhänge sind naheliegend. Die Polizei ermittelt jetzt.