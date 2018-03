Winterberg reserviert für St. Vinzenz

Einen nicht alltäglichen Gast kündigte Isabell Geisler den Besuchern der jüngsten Vollversammlung aller Heimbewohner des „St. Vinzenz am Stadtpark“ an. „Wir freuen uns auf unseren Bürgermeister Dr. Alexander Berger“, begrüßte die Vorsitzende des Heimbeirates das Stadtoberhaupt zum Gegenbesuch an der Kampstraße. Im September hatte Berger die Mitglieder des Heimbeirates im Rathaus empfangen und ein Versprechen gegeben. Er wolle alles tun, damit sich die Bewohner einen großen Wunsch erfüllen können. Anlässlich des 50. Geburtstages des „Vinzenz“ reiste nämlich die komplette Einrichtung in das damals noch städtische Schullandheim nach Winterberg. Der Kurzurlaub hatte allen Reiseteilnehmern so gut gefallen, dass sie gerne erneut ins Sauerland aufbrechen wollten.

Bürgermeister Berger sprach eine Einladung nach Winterberg aus. Foto: Stadt Ahlen

Nach einigen Gesprächen, die er in den vergangenen Wochen und Monaten geführt hatte, erntete Berger nun donnernden Applaus für seine Ankündigung, dass die Koffer vom 28. bis 30. September gepackt werden. Das komplette Bürgermeister-Heinz-Lenfert-Haus steht für die Gäste aus Ahlen zur Verfügung und auch der Reisebus sei schon bestellt. Dank des Engagements eines großzügigen Sponsors dürfen sich die überwiegend in den Freckenhorster Werkstätten beschäftigten Frauen und Männer nun auf ein langes Wochenende in der Natur freuen.

„Das zeigt auch, wie aufgeschlossen und herzlich die Menschen in Ahlen miteinander umgehen." Bürgermeister Berger

Auf einem Rundgang durch die Wohneinrichtung ließ sich Berger von Leiter Manfred Lechtenberg und Ansgar Wolbring, Leiter des Tagesstrukturierenden Zentrums und gleichzeitig Vertrauensperson des Heimbeirates, die vielfältigen Betreuungs- und Beschäftigungsangebote erläutern. Rund 150 Menschen leben derzeit in dem Wohnheim sowie in sechs dezentralen Außenwohngruppen.

Ausdrückliche Zustimmung signalisierte Berger für die bereichernden Erweiterungspläne an der Jahnwiese und an der Robert-Koch-Straße. In der Bevölkerung sei hierzu eine offene Haltung zu spüren. „Das zeigt auch, wie aufgeschlossen und herzlich die Menschen in Ahlen miteinander umgehen“, so Berger. Inte­gration und Inklusion seien in vielen Fällen schon gelebte Wirklichkeit und Normalität.