Klappe für neuen Jacob-Film

„Ton läuft, Kamera läuft – und los“, kommt die Ansage von Regisseurin Julia Jacob. Mit ihrem kleinen Team dreht sie am Donnerstag die ersten Testaufnahmen zum Film „City of Hope“. Drehort: die Friedrich-Ebert-Halle.

„City of Hope“ erzählt eine Geschichte über das Leben junger Zuwanderer. In der großen Halle ist heute der Fokus auf Simge Kütük gerichtet. Wie alle Akteure ist sie eine der Laiendarsteller aus Ahlen. Simge spielt die Rolle der Selma, einer Handballtorhüterin.

Vor allem die Aufnahmen in der Umkleide, im Gang auf dem Weg zur Halle und schließlich das Handballtraining auf dem Spielfeld standen am Donnerstag auf dem Drehplan. Hört sich nicht nach viel an, hat es aber dennoch in sich.

Kaum laufen Ton und Kamera, gibt Julia Jacob schon wieder die Anweisung zum Abbruch. Es marschiert eine Fußballtruppe quer durchs Set. Denn die Halle ist nur zum Teil vom Filmteam belegt. Im anderen läuft das Training ganz normal weiter. „Hier ist für uns eine sehr gute Location. Kleine Störungen gibt es im Film immer“, weiß die junge Regisseurin aus Erfahrung.

Das Team erfreut sich aber einer großen Unterstützung. „Hallenwart Bobo Szklarski hilft uns, wo er kann“, bedankt sich Julia Jacob. Überhaupt stoße das gemeinnützige Projekt auf große Begeisterung und Unterstützung. So verzichte die ASG als Sponsor auf die Miete für die Location.

Im Gang stehen moderne LED-Scheinwerfer, sie tauchen den langen Raum in gleichmäßiges Licht. Hinter der Tür mit dem aufgeklebten Zettel „Technik“ findet sich die gesamte Ausrüstung des Teams. Kameras, Mikrofone und dazu Stative – alles das kommt von einem Kölner Kameraverleih. Dazu werden noch zahlreiche Requisiten benötigt.

Nächster Versuch, erneut laufen Ton und Kamera. Die Darstellerin kommt aus der Umkleide und schwenkt in den Gang zur Halle. Kameramann Stephan Zwickirsch folgt ihr mit der Kamera auf der Schulter. Diesmal geht alles glatt, keine Störung, keine neue Aufnahme. Die Szenen werden bei aller digitalen Technik noch immer mit der klassischen Klappe unterteilt.

In der Halle wartet bereits der Rest der Mädchenmannschaft. Darstellerin Ilada Cilingir trainiert schon. „Ich bin durch ,Keiner geht verloren‘ dazu gekommen. Julia gefielen meine Geschichten und sie hat mich dazugeholt“, erzählt die 19-Jährige. Die Filmerei fasziniert sie. Doch eine Karriere vor der Kamera strebt sie ganz sicher nicht an: „Nee, das ist viel zu stressig, aber im Kamera- oder Regieteam, das könnte ich mir schon denken.“

„Auf die Plätze“, unterbricht die Regisseurin die Gedanken. Schließlich geht das Filmprojekt, an dem Julia Jacob seit 2015 arbeitet, weiter. Und Zeit ist eben auch hier Geld.