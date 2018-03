Vorhelm -

Vollkommen unerwartet starb Helmut Krainski am Mittwochvormittag im Alter von nur 57 Jahren. Er war vor allem als Präsident der KG „Klein-Köln“ bekannt. Dementsprechend bestürzt reagierten nicht nur Karnevalisten in Vorhelm, sondern auch in Ahlen auf die Todesnachricht.