Osterfeuer leuchten weit ins Land

Karsamstag, 31. März: Modellflugclub Ahlen e.V., Alter Münsterweg, Modellflugplatz (19 Uhr); Bulli-Kartei e.V. Borbein, Borbeiner Str. 49 (18 Uhr); NSG Lamberti­straße, Lambertistr. 39, Dolberg (19 Uhr); DoKo-Freunde Vorhelm-Bahnhof, Weinbecker Geist (20 Uhr); KV „Die Namenlosen“, Rolandstr. 1, Vorhelm (18 Uhr); Verein für Deutsche Schäferhunde, Thielbrede, Hundeplatz (18 Uhr); Landfrauenverein Vorhelm, Dorffel­der Str. 109, Weide am Hof (19 Uhr); SG Sendenhorst, Sendenhorster Str. 85, Borbein (17.30 Uhr); NSG Pferdekamp, Dolberger Str. 304, Weidefläche (18 Uhr); VdK Vorhelm, Ahlener Str. 33, Wiese (19 Uhr); VFL Gemmerich, Lambertistr. 130, Wiese hinter dem Haus (18 Uhr); Bläserverein Ahlen, A. Mentrup, Westhusener Str. 7, Weide (18 Uhr); Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Warendorf, Warendorfer Str. 304, Wiese Kamp (18.30 Uhr); Spielmannszug Enniger-Vorhelm, Strontianitstr., Wiese (18 Uhr); NSG Heessener Str., Heessener Str. 50 (18 Uhr); NSG Twieluchtstraße, Twieluchtstr. 50, Wiese hinter dem Hof (18 Uhr), Förderverein Overbergschule, Im Seebrock 110, Pferdewiese (18 Uhr).

Ostersonntag, 1. April: Hausgemeinschaft Homannsweg, Homannsweg, westl. Außenbereich (18 Uhr), Straßengemeinschaft Hagenbrede / Spiekerbusch, Hagenbrede 40, Wiese am Hof (20 Uhr); Verein zur Förderung der Brauchtumspflege, Drensteinfurter Str. 13 (19.30 Uhr); NSG Im Linnenfeld, Im Linnenfeld 6a, Wiese gegenüber (18 Uhr); Kleintierverein (-hof) Vorhelm, Dorffelderstr. 121, angrenzende Wiese (21.30 Uhr); NSG Angelfeld / Sommersell, Tönnishäuschen, Bauerschaft Angelfeld (19 Uhr), Heimatverein Vorhelm-Tönnishäuschen, Tönnishäuschen, Isendorf (21 Uhr); Förderverein Paul-Gerhardt-Kirche, Wiese an der Beckumer Str. (19 Uhr); NSG Walstedder Straße, Walstedder Str. 200 (19 Uhr); NSG Huesmannshof, Weide Hof Schemmann, Nr. 60 (20.15 Uhr); 46 Jahre Brauchtumspflege, Hagenbrede 15, Wiese am Hof (19.30 Uhr); Avantgarde Schützengemeinschaft Ahlen, „Hof Münsterland“, Kruppstr. 11 (18 Uhr); KAB St. Josef, Ludgeristraße, Kirchengelände (19 Uhr); Reitverein Vorhelm Schäringer Feld e.V., Ennigerstr., Hof Schulze-Rieping 19 Uhr); NSG Nienholt, Alter Münsterweg 80 (18 Uhr); KAB St. Elisabeth, Im Steinkuhlenberge (20 Uhr); Freiwillige Feuerwehr Löschzug Süd, Dolberger Str. 272, Hof Untied (20 Uhr); NSG Guissener Str., Guissener Str. 311 (20 Uhr); Heimatverein Dolberg, Twieluchtstr. 39, Wiese Halberg (18 Uhr); Sparclub Paterholz, Auf dem Sichter 3 (20 Uhr); Verein zur Pflege des österlichen Brauchtums, Pullort 5, Rosendahl (20 Uhr); Pfarrgemeinde St. Pankratius, Ennigerstr. 44, Sportplatz Vorhelm (20 Uhr); Heimatverein Vorhelm, Rolandstr. 60., Weide am Hof (20 Uhr); Feuerwehr-Löschzug Vorhelm, Nienholtweg 6, 200 Meter vom Hof (19.30 Uhr); NSG Gemmericher Str. / Gosenbrink, Gemmericher Str. 211, Wiese am Hof (19 Uhr); Kleingartenanlage Süd, Gemmericher Straße (18 Uhr); Kegelclub „Ohne Namen“, Schliepersweg (19 Uhr); Gemeinschaft Schäringer Feld, Schäringer Feld 9, Acker (19 Uhr); NSG Drensteinfurter Str., Drensteinfurter Str. 60, Wiese (20 Uhr); Freundeskreis Brauchtumspflege, Im Hövenerort 41, Weide hinter dem Haus (20 Uhr); NSG Halene-SüdHalene-Kampen 26, Hof Mehring (20 Uhr); NSG Oestrich, Oestricher Weg 115, Wiese (19.30 Uhr); Reitergemeinschaft Haus Küchen, Mallinckrodtweg 25, Reitanlage (20 Uhr); KLJB Vorhelm, Warendorfer Str. 285 (19 Uhr); NSG Brockhausen (Brauchtum), Brockhausener Str. 80 (20 Uhr); NSG Schäringerfeld, Schäringerfeld 55, Weide am Hof (18 Uhr); NSG Esterhagen, Am Esterhagen 10, Wiese am Hof (20 Uhr); Reit- und Fahrverein Ahlen, Walstedder Str. 176, Rennbahn (20 Uhr).

Ostermontag, 2. April: NSG Dorffeld, Dorffeld 30, Bauerschaft Wiese (18 Uhr); NSG Halene Kampen, Halene Kampen 75, Weide am Hof (20.30).

(Alle Angaben ohne Gewähr.)