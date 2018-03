Ganz Germanien wird von den Bieren einiger Multis überschwemmt. Ganz Germanien? Nein, in Westfalen, im südöstlichen Münsterland, gibt eine kleine Familienbrauerei nicht auf, den Multis Widerstand zu leisten. Wem dieser Anfang jetzt vertraut in den Ohren klingt, der ist instinktiv auf den Seiten der Asterix- und Obelix-Kult-Comics. Die konkrete Geschichte spielt allerdings hierzulande. Überschrieben mit dem Titel „Auf der Suche nach dem leckersten Bier“ wurde sie von dem Ahlener Wolfgang Schwandt gezeichnet und von Rainer Pott geschrieben. Diplomierter Zeichner und Karikaturist ist der erste, Brauer aus Passion und Profession der zweite.

„Wir haben uns beim Weihnachtmarkt der Freckenhorster Werkstätten kennengelernt“, erzählt der Ahlener. Damit ging für den Oelder Brauer ein langer Traum in Erfüllung. „Seit Jahren ging mir die Idee mit dem Comic zur Geschichte unserer Brauerei im Kopf herum“, sagt Rainer Pott. Als leidenschaftlicher Augustin-Wibbelt-Fan hat er vieles von dem Vorhelmer Autor gelesen und die Schilderung in dem dritten Band der Reihe „Drüke Möhne“ befasst sich nach Potts Aussage besonders mit den Oeldern. „Das hat mich inspiriert“, so der Plattdeutschkenner. Er setzte sich hin und brachte die Brauereigeschichte mit Figuren, die an die Wirklichkeit angelehnt sind, zunächst in Textform auf Papier.

Nachdem Rainer Pott die Geschichte mit den Braumeistern seines Unternehmens durchgesprochen hatte, ging die Schriftversion auch gleich an den Ahlener Zeichner. Der wartete schon mit gespitzten Stiften. „Die Vorarbeit war gut, die Typen konnte ich mir bestens vorstellen. So ging das Werk recht zügig von der Hand“, erinnert sich der Ahlener. Hier und da noch ein paar Korrekturen und der ersten, 1000 Exemplare umfassenden Auflage stand nichts mehr im Wege.

Der Brauerei-Comic wird nun im Potts-Shop im Brauereigebäude in Oelde ausliegen. „Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Wir stehen jedoch parat, um nachdrucken zu lassen“, ist Rainer Pott schon gespannt auf den Erfolg dieser Gemeinschaftsproduktion.