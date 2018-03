Die Feuertaufe als neue Kulturveranstaltungsorte haben das „Shim Sham“ und der Lokschuppen schon bestanden. Aber Christiane und Klaus Thiesing würden ihren Gästen gerne noch mehr Kultur auf der Zeche bieten.

Dazu wollen die beiden Initiatoren, die zugleich auch die Investoren sind, einen gemeinnützigen Verein gründen, der die kulturellen Aktivitäten unterstützt. Der passende Name ist auch schon gefunden: Kulturinitiative Zeche „Westfalen“, abgekürzt „Kiza“. „Wir wollen nicht in Konkurrenz zu anderen Kulturinitiativen treten“, unterstreicht Klaus Thiesing, „sondern wir wollen die Bandbreite erweitern.“ Dafür bieten die beiden Locations mit ihrer variablen Größe von 50 bis 200 Besuchern gute Möglichkeiten für Lesungen, Kleinkunst, Konzerte oder Theater. Dank der Vermittlung durch die städtischen Kulturfachleute sind auch überörtliche Festivalveranstalter wie das Krimifestival „Mord am Hellweg“ auf die atmosphärisch spannenden Räumlichkeiten aufmerksam geworden und haben zum 2. November für „Die große 20er-Jahre-Kriminacht“ den Lokschuppen gebucht.

Zusammen mit der „Eventa Zeche Westfalen“ als Partner soll „Kiza“ attraktive Veranstaltungen im Kulturbereich akquirieren und vor allem Fördermittelakquise betreiben. Unterstützung erhoffen sich Thiesings auch bei den notwendigen Verwaltungsaufgaben bei der Zusammenarbeit mit Künstlern und ihrem Management. Um dies alles kümmert sich zurzeit das Ehepaar selbst, das für den Samstag nach Ostern, 7. April, die Band „Stu & The Bing Jamp“ verpflichtet hat, die für Jump, Jive und Swing steht. Auch in den folgenden Wochen erwartet die Freunde der neuen Kult-Locations auf der Zeche noch einiges an Programmhöhepunkten.

Sehr am Herzen liegen den Eheleuten auch die tänzerische Früherziehung und Tanzangebote für Kinder und Jugendliche. „Auf diesem Gebiet gibt es in Ahlen nicht viel“, stellt Klaus Thiesing fest. Also viel zu tun für „Kiza“. Weitere Informationen unter www.eventa.news sowie unter www.kulturinitiative-zeche-westfalen.de.