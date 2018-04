Ahlen -

Auf ihrer Jahreshauptversammlung am Gründonnerstag zeigten sich die „Schwarz-Gelben Funken“ zufrieden mit der Karnevalssession, in der sie mit Andy I. (Andreas Lerley) den Stadtprinzen stellen. Bei den Vorstandswahlen standen einige personelle Veränderungen an. Das galt nicht für Präsident Dominik Isermann, der für drei weitere Jahre im Amt bleibt.