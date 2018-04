Dolberg -

„Schön, dass wir dieses stattliche Osterfeuer haben“, freute sich Stefanie Fröhling am Ostersonntag in Dolberg. Mit ihr kamen auch die Kinder Britta, Simon und Lewin und eine stattliche Anzahl weiterer Besucher zum Feuer an der Twieluchtstraße. Das hatten die Feuerwehr und der Heimatverein erst kurz zuvor, in einer beinahe spontanen Aktion, aufgeschichtet.