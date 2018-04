Für Glühwein war‘s dann doch zu warm

Am späten Nachmittag reichte ein Blick zum Himmel, um die Minen der Organisatoren aufzuhellen. Denn plötzlich riss der Himmel auf und Sonnenstrahlen waren am Horizont zu sehen. Das auch die Temperatur im noch angenehmen Bereich war, gehörte dann zum Tüpfelchen auf dem sprichwörtlichen „i“.

Traditionell eröffnete der ökumenische Familiengottesdienst in der Paul-Gerhardt-Kirche den Abend mit dem Osterfeuer, der von den evangelischen und katholischen Pfarrern Markus Möhl und Willi Stroband gestaltet wurde. Für die kleinen Besucher gab es am Ausgang bunte Ostereier, ehe sie hinter den beiden Priestern und der brennenden Osterkerze her in einer Prozession zum Holzhaufen zogen. Mit der Flamme der Osterkerze entzündeten die beiden Geistlichen dann das Feuer.

Schon zu diesem Zeitpunkt kurz vor 19 Uhr war die Wiese mit sehr vielen Besuchern gefüllt. Wieder einmal erwies sich das Osterfeuer als guter Treffpunkt, um sich mit Bekannten und Freunde einen schönen Abend zu machen. Der Förderverein bot dafür einen guten Rahmen und hatte materiell noch einmal aufgerüstet. Es wurden extra einige neue Pavillons angeschafft, um noch wetterfester zu sein. Die zweite Grillstation erhielt einen zusätzlichen zweiten großen Grill.

So ließen es sich die Besucher bei Pommes Frites, Würstchen, Steaks und Kaltgetränken gutgehen. Auch die jüngeren Besucher hatten ihren Spaß an der Feuerschale, wo sie Stockbrot backen konnten. Der Evangelische Posaunenchor unter der Leitung von Rolf Leuthardt spielte dazu Choräle und rundete die Veranstaltung damit auch musikalisch ab. Für die Sicherheit war ebenfalls gesorgt, die Feuerwehr Ahlen war vorsichtshalber mit einem Löschfahrzeug vor Ort. Die Blauröcke erlebten aber einen entspannten Abend.

Osterfeuer rund um Ahlen 1/18 Impressionen der Ahlener Osterfeuer 2018. Foto: Ralf Steinhorst

Impressionen der Ahlener Osterfeuer 2018. Foto: Ralf Steinhorst

Impressionen der Ahlener Osterfeuer 2018. Foto: Ralf Steinhorst

Impressionen der Ahlener Osterfeuer 2018. Foto: Ralf Steinhorst

Impressionen der Ahlener Osterfeuer 2018. Foto: Ralf Steinhorst

Impressionen der Ahlener Osterfeuer 2018. Foto: Ralf Steinhorst

Impressionen der Ahlener Osterfeuer 2018. Foto: Ralf Steinhorst

Impressionen der Ahlener Osterfeuer 2018. Foto: Ralf Steinhorst

Impressionen der Ahlener Osterfeuer 2018. Foto: Ralf Steinhorst

Impressionen der Ahlener Osterfeuer 2018. Foto: Ralf Steinhorst

Impressionen der Ahlener Osterfeuer 2018. Foto: Ralf Steinhorst

Impressionen der Ahlener Osterfeuer 2018. Foto: Ralf Steinhorst

Impressionen der Ahlener Osterfeuer 2018. Foto: Ralf Steinhorst

Impressionen der Ahlener Osterfeuer 2018. Foto: Ralf Steinhorst

Impressionen der Ahlener Osterfeuer 2018. Foto: Ralf Steinhorst

Impressionen der Ahlener Osterfeuer 2018. Foto: Ralf Steinhorst

Impressionen der Ahlener Osterfeuer 2018. Foto: Peter Schniederjürgen

Impressionen der Ahlener Osterfeuer 2018. Foto: Peter Schniederjürgen

Gegen Ende des 12. Osterfeuers des Fördervereins schnaufte deren Vorsitzender Jörg Kunert dann erst mal durch: „Die Helfer kamen heute Abend ganz schön ins Schwitzen.“ Denn es waren schätzungsweise weit mehr als die angepeilten 2000 Menschen über den Abend verteilt gekommen und sorgten so für manches Novum. „Schon gegen 20.30 Uhr gingen an einer Kasse die Wertmarken aus“, zeigte sich Jörg Kunert vom Erfolg überwältigt, auch die Pommes-Frites-Vorräte waren am späten Abend aufgebraucht. Es musste aber niemand hungern, beim Fleisch reichte die eingeplante Menge. So war am Ende auch niemand traurig, dass kein Glühwein ausgeschenkt werden musste.