Höcke in Ahlen nicht willkommen

Am Gründonnerstag fand im Ahlener Bürgerbüro der Partei „Die Linken“ an der Klosterstraße ein erstes Vorbereitungstreffen statt, an dem auch zahlreiche auswärtige Gäste teilnahmen. Hannes Draeger, Mitarbeiter des münsterischen Bundestagsabgeordneten Hubertus Zdebel, hatte einen Entwurf für einen Aufruf vorbereitet, der bei der überwiegenden Mehrheit der Anwesenden auf breite Zustimmung stieß. Lediglich Dietmar Zöller, Geschäftsführer des Sozialverbandes Innosozial, äußerte Bedenken wegen einiger Formulierungen wie der Feststellung, dass Höcke den „neofaschististischen Flügel innerhalb der AfD“ anführe. Mit solchen Formulierungen, so Zöller, der selbst in der Vergangenheit Demon­strationen gegen die Rechtspopulisten mitorganisiert hat, könne man andere gesellschaftliche Gruppen vor den Kopf stoßen. So hätten im Vorfeld auch die katholische Kirche und katholische Organisationen, die in der Flüchtlingsarbeit engagiert seien, Interesse bekundet mitzuwirken. Zöller bedauerte: „Ich sehe hier nur wenig Ahlener.“

Linken-Ratsherr Reiner Jenkel, der zu dem Treffen eingeladen hatte, stellte sich hinter den Wortlaut des Aufrufs. Zugleich außerte er Verständnis für die Haltung der SPD, diesmal nicht mitdemonstrieren zu wollen, weil sie eine seit langem geplante Veranstaltung zum Thema „Bedingungsloses Grundeinkommen“ durchführen wolle und befürchte, dass sich eine Demonstration als Mittel des Protestes verbrauche. Die anderen Parteien hätten kein Interesse an einer Teilnahme signalisiert.

Mit am Tisch saßen die Ahlener Jungsozialisten, die sich wie der Förderverein für Flüchtlinge Ahlen, der DGB-Kreisverband Warendorf, der Kreisverband Bündnis 90 /Die Grünen, die Linke im Kreis Warendorf, die Linke aus Münster, die Linksjugend, Die Linke SDA und die Piraten als Erstunterzeichner dem Aufruf zum Protest am 13. April anschlossen. Demonstrieren will das Bündnis ab 17 Uhr auf dem Rathausvorplatz. Jenkel kündigte dazu entsprechende Gespräche mit der Polizei an.

„ Ahlen ist bunt – für Rassismus und rechte Hetze ist hier kein Platz. Ahlen ist bunt – für Rassismus und rechte Hetze ist hier kein Platz. “ Aus dem Aufruf des Aktionsbündnisses

In dem Aufruf heißt es wörtlich: „Wir sagen: Ahlen ist bunt – für Rassismus und rechte Hetze ist hier kein Platz. Höcke ist in der Vergangenheit durch zahlreiche Verbal-Attacken gegenüber Menschen anderer Herkunft oder anderen Glaubens aufgefallen. Zuletzt relativierte Höcke den Holocaust, indem der das Berliner Holocaust-Mahnmal als ,Denkmal der Schande‘ verunglimpfte . . . Unsere Antwort heißt Solidarität. Wir wehren uns dagegen, dass Menschen ge­geneinander ausgespielt werden, um von den sozialen Problemen abzulenken. In Ahlen leben Menschen vieler Nationen friedlich zusammen. Geflüchtete wurden von zahlreichen Ahlenerinnen und Ahlenern herzlich empfangen und aufgenommen. Diese Willkommenskultur gilt es zu bewahren.“

Bereits am heutigen Dienstag findet um 19 Uhr im Bürgerbüro der Linken das nächste Treffen des Anti-Höcke-Bündnisses statt.