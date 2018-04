Seit vergangenen Donnerstag ist auf der Sitzungsetage im Rathaus eine besondere Ausstellung zu sehen. Hier werden die Ergebnisse eines speziellen Osterferienprojekts präsentiert. Die „Jugendecke Nord“ („Juno“) der Evangelischen Jugendarbeit im Kirchenkreis Hamm und die Schulsozialarbeit der Städtischen Sekundarschule haben das Projekt mit dem Titel „Was brauchst Du?“ zu Bedürfnissen von Jugendlichen in Ahlen gemeinsam durchgeführt.

Wie Michael Reckmann, Diakon sowie Spiel- und Theaterpädagoge bei der Evangelischen Jugendarbeit, ausführte, wurde das Projekt komplett von der Stadt Ahlen finanziert. Besonders in zum Teil sehr farbenfrohen gemalten Bildern, häufig mit textlichen Ergänzungen, haben die Jugendlichen aufgezeigt, welche Bedürfnisse und konkreten Erwartungen an ihr Lebensumfeld sie haben. Die Prioritäten verblüffen zum Teil. So wünschen sich die Heranwachsenden nicht nur intakte Schulen, sondern auch ein Rathaus, das regendicht ist.

Carmen Wingerning, Moritz Wilk und Maciey Gronek von der Sekundarschule bzw. dem Städtischen Gymnasium laden die Ausstellungsbesucher zum aktiven Mitmachen ein. Sie haben konkrete Fragen formuliert. Die Leiterin des Fachbereichs für Familien, Senioren und Jugend bei der Stadt, Ulla Woltering, zeigte sich beeindruckt: „Die Jugendlichen haben sich richtig Gedanken gemacht!“

Jennifer Odenbreit von der Schulsozialarbeit der Sekundarschule und Tobias Winopall, Leiter der „Jugendecke Nord“, hoffen, dass sich in den nächsten Tagen die Besucher im Rathaus, aber auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung ein wenig Zeit nehmen, um sich mit den Inhalten der Ausstellung zu beschäftigen.