In geselliger Atmosphäre lauschten die Mitglieder den Berichten zunächst der Rückschau auf vergangene Aktivitäten, die Kommandeur Werner Schlieper übernahm. Einige Neuaufnahmen durften die ehemaligen Avantgardisten bei dieser Zusammenkunft verzeichnen: Hermann Stratmann, Christian Rabe, Matthias Dümmer, Hendrik Schröder, Sebastian Elberg, Matthias Steinhoff, Bernd Brehe, Christoph Echtermann, Antonius Bicker, Stefan Schulte und Christian Lodenkemper. Alle stellen sich im Schützenkreis vor, bevor sie einstimmig aufgenommen wurden. „Damit haben wir nun die Marke von 100 Mitgliedern geknackt“, freute sich Schlieper.

Der Kommandeur sowie Schriftführer Jürgen Sumpann wurden anschließend einstimmig wiedergewählt. Änderungen gab es jedoch beim Kassierer: Theo Lodenkemper räumt seinen Platz und Jürgen Holtmann übernimmt das Amt. Als Stellvertreter schlug der Vorstand Martin Knaup vor.

Ein weiteres zentrales Thema des Abends war das 20- jährige Bestehen der Kompanie, das in diesem Jahr – ähnlich wie vor zehn Jahren – von einer schottischen Dudelsackspieler-Kapelle als musikalischer Höhepunkt untermalt werden soll. Zunächst trifft sich die Truppe am Mittwoch, 9. Mai, zum Grünholen. Hermann Stratmann erklärte sich bereit, dafür einen Trecker mit Anhänger bereitzustellen. Für den Schützenfest-Freitag sei bereits die Gruppe „The West Highlanders Pipes and Drums“ zum Kameradschaftsabend verpflichtet worden. Doch zuvor treffen sich die Ex-Avantgardisten zum gemeinsamen Übungsabend mit der Avantgarde am 4. Mai auf dem Hof Rödelbronn.

In diesem Jahr veranstalten die ehemaligen Avantgardisten außerdem eine rund 60 Kilometer lange Fahrradtour nach Delbrück, um dort einen Kameraden zu besuchen. Ein geplanter Ausflug mit 30 Personen führt schon in Kürze – am 14. und 15. April – nach Hamburg, um „mal ein wenig Kultur zu erleben“, wie es hieß. Heinrich Merhoff stellte die Details der Reise vor und fand dabei viel Zuspruch aus den Reihen der Mitglieder. Für das kommende Jahr planen die Ex-Avantgardisten eine Fahrt nach Mallorca. Daneben wird es eine gemeinsame Tour mit der aktiven Avantgarde geben.