Brachiale Vorgehensweise: Mit einem Beil warf ein bislang unbekannter Täter am Dienstag gegen 4 Uhr ein Fenster einer Kellertür ein, um in ein Einfamilienhaus an der Weidenstraße zu gelangen. Laut Mitteilung der Polizei wurde die Bewohnerin durch die Geräusche geweckt und informierte ihrem Ehemann. Dieser schaute im Keller nach und sah eine männliche junge Person flüchten. Die Polizei sucht nun einen Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren und etwa 1,60 Meter groß. Zeugen melden sich unter Telefon 96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.