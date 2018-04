„Spiel ist abgepfiffen“: Gefährliche Mängel

Elektrizität, Wasser und Heizung sind abgestellt, ein Bauzaun am Eingang versperrt den Zutritt. Die Tage der Sporthalle an der früheren Geschwister-Scholl-Schule sind gezählt. „Das Spiel hier ist abgepfiffen“, greift Manfred Falk, Leiter des Zentralen Gebäudemanagements der Stadt Ahlen zu einem sportlichen Vergleich. Wenige Tage vor Ostern hat Falk die aus den 60er-Jahren stammende Sporthalle für jedwede Nutzung gesperrt.

Dass der bauliche Zustand schon in den letzten Jahren beklagenswert war, ist hinlänglich bekannt. Anfangs waren es vor allem erhebliche Probleme mit den Sanitäranlagen und der maroden Heizung, die Schülern und Sportlern das Vergnügen an der Hallennutzung raubten. „Neben diesen seit längerer Zeit bekannten Mängeln sind nunmehr auch sicherheitsrelevante Mängel aufgetreten, die eine gefahrlose Nutzung der Halle ausschließen“, sagt Falk. So drohten Teile der Deckenverkleidung sich zu lösen und in die Halle herabzufallen.

Falk beschreibt die Veränderungen, die das ZGM jetzt zum Handeln zwangen: „Sowohl an der Deckenverkleidung im Inneren als auch außen am Dach sind kaum sichtbare Wölbungen entstanden.“ Die Statik der Dachkonstruktion habe das ZGM schon länger im Blick gehabt. Schon vor einigen Jahren habe ein unabhängiger Statiker sie als kritisch eingestuft und bemängelt. Die Stadt reagierte und sicherte die innenliegende Deckenvertäfelung mit Querleisten. Die vor Ostern festgestellten Senkungen des Dachs ließen den weiteren Betrieb nicht mehr zu, so der ZGM-Leiter.

Angesichts ihres Gesamtzustandes kommt eine Sanierung der Sporthalle nicht mehr in Betracht. „Die Außenhülle der Turnhalle besitzt den energetischen Standard von vor 50 Jahren, die Glasfassade besteht aus einer Einscheibenverglasung und Drahtglas, Sanitäranlagen und Heizung sind nicht mehr zeitgemäß.“ Setzrisse, die das Gebäude an vielen Stellen durchziehen, deuten auf weitere Probleme hin. Für Falk, der an selber Stelle einen Ersatzbau empfiehlt, bleibt als einzig wirtschaftlich sinnvolle Lösung nur der Abriss in absehbarer Zeit.

Die Mammutschule, die nach den Osterferien in das Gebäude der früheren Geschwister-Scholl-Schule umzieht, bleibt indes von der Situation unberührt. „Sie macht ihren Schulsport weiterhin in der schöneren Turnhalle am Röteringshof“, sagt Schulfachbereichsleiter Christoph Wessels. Dies sei schon bei den ersten Überlegungen zum Standortwechsel klar gewesen und im Einvernehmen mit der Schulleitung entschieden worden. Auch die Sportvereine, die dauerhaft auf eine Halle angewiesen sind und zuletzt die Geschwister-Scholl-Turnhalle nutzten, seien informiert und mit Belegungszeiten woanders bedient worden. Für die saisonalen Nutzer, die in den Wintermonaten in die Halle ausweichen, werde bis zum Herbst nach Alternativen gesucht, versichert Wessels.