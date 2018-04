Indianer auf dem Langstteich

Ein wenig frisch, aber vor allem trocken, so em­pfing der Ostermontag die Bootsbauer und -kapitäne des Schiffsmodellclubs Ahlen (SMC) in ihrem Hausrevier, der Langst. Viele Mitglieder brachten ihre diversen Wasserfahrzeuge mit und die Spaziergänger kamen zahlreich, sahen und staunten.

Gerade das mit dem Sehen ist bei Modellbooten aber oft so eine Sache. Besonders bei den ultraschnellen Flitzern. Die düsen mit Geschwindigkeiten jenseits der 80 km/h übers Wasser. Da kann schon mal eine falsch genommene Welle einen Überschlag verursachen. Nun wird das Boot nicht gleich sinken, aber auf dem Rücken liegend geht’s auch nicht weiter. „Dafür habe ich diesen Bergeprahm gebaut“, stellt der Iserlohner Ralf Ehrich seine neue schwimmende Hilfe für solche Fälle vor. „Eigentlich nur eine Sperrholzkiste mit Antrieb und Technik“, zeigt der Modellbauer. Der Clou ist eine Videokamera im Boot. Die überträgt Bilder auf einen Monitor vor dem Schiffsführer. So sieht der in Nahperspektive, was zu tun ist. „Gerade auf weite Distanzen sind Entfernungen oft schwierig einzuschätzen, hier ist der Kamerablick eine echte Hilfe“, erklärt der Modellkapitän. Denn er ist auch ein Geschwindigkeitsfan und hat dafür auch noch ein Sahnestückchen für die Anhänger dieser Szene mitgebracht. „Eine AS1, heute ein Liebhaberstück, komplett neu aufgebaut und mit Wassertransferdruck neu designt“, präsentiert Ralf Ehrich stolz sein neues Speedboot.

Ebenfalls zur Bergung von Modellschiffen soll das neue Schiff von Florian Hejnal mal eingesetzt werden. Das lief am Montag „vom Stapel“ und geht nun der Endausrüstung entgegen. „Es ist ein Schubschlepper, aber ich werde ihn mehr zum Abschleppen ausrüsten“, erklärt der Nachwuchsmodellbauer bei der Schiffs­­taufe durch den SMC-Vorsitzenden Oliver Neuperger.

Auch seine Vereinskameraden hatten wieder zahlreiche Neuerwerbungen mitgebracht. Darunter auch ein Indianerkanu. In dem paddeln zwei Krieger das Boot mit ansehnlicher Geschwindigkeit über den Teich. Dabei steckt die Technik in den Figuren, realistisch bewegen sich die Oberkörper und die Arme mit den Paddeln. Dabei ist das kleine Boot hochgradig manö­vrierfähig. Obendrein ist es sehr schön ausgestattet. Unter den Fellen, die im Boot liegen, verbirgt sich die Fernsteuertechnik.

Detailtreue ist bei den Modellbauern eine Obsession. So prunkt die „Strongbow“, ein historischer Schaufelradschlepper, mit einer unglaublichen Präzision in der Ausführung. Sogar der Maschinentelegraph wurde vom Original abfotografiert, verkleinert und auf das Messingteil aufgeklebt. Alles an dem Modell stammt aus des Bastlers Werkstatt. Einschließlich der Schaufelräder aus feinem Messing – und schwimmen kann es natürlich auch.