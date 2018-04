Die Kirche im Hinterhof

Hinter der kleinen Filmcrew liegen am Samstagmorgen schon zwei Drehtermine: in der Sattelstraße und in der Moschee. Eigentlich wäre jetzt erst Mittagspause angesagt, aber Regisseurin Julia Jacob hat den Zeitplan kurzfristig über den Haufen geworfen und das Team samt Hauptdarsteller Simon Tezel für 13 Uhr zur Syrisch-Orthodoxen Gemeinde St. Georg an der Emanuel-von-Ketteler-Straße einbestellt. Simon hat die Nachricht allerdings zu spät erreicht, er kommt erst kurz vor 14 Uhr.

Doch die Regisseurin und Iso Cicek bleiben ganz entspannt. Cicek kümmert sich im Auftrag seiner Gemeinde darum, dass die Mitglieder des Filmteams ihre Aufnahmen in der Kirche im Hinterhof möglichst ungestört machen können. Die Kirche ist eine ehemalige Industriehalle, die trotz der Sonnenstrahlen am letzten Märztag die Szenerie auch rein physisch noch kälter wirken lässt. Dass hier allwöchentlich die Syrisch-Orthodoxe Gemeinde zur Messe zusammenkommt, ist ohnehin kaum vorstellbar. Seit neun Jahren wird schon über den notwendigen Neubau gesprochen, aber außer Plänen und vielen Gesprächen ist noch nicht viel passiert. Eine Ersatzbebauung auf dem Areal an der Emanuel-von-Ketteler-Straße hat die Stadt bislang wohl unter anderem mit Hinweis auf fehlende Parkplätze abgelehnt, und die Neubaupläne an der Beckumer Straße stoßen bei den Anwohnern auf wenig Gegenliebe.

Für Julia Jacob, die seit Jahren eng mit dem Verein „Keiner geht verloren“ (kgv) zusammenarbeitet, Produktionsleiter Marvin Konrad und Kameramann Stephan Zwickirsch ist die Location aber wie geschaffen für die Szene mit Simon Tezel, der in dem episodenhaft erzählten Film einen jungen Erwachsenen spielt, der gerade aus dem Knast entlassen worden ist und für den die Kirche die erste Zufluchtsstätte ist, wo er im Gespräch mit Gott auf Trost und Stärkung hofft. Zwickirsch hat von dem Dreh in der Kirche ganz genaue Vorstellungen, die er mit Simon Tezel vorher verbal wie anschließend räumlich durchgeht.

Danach fällt die Klappe für Ton und Film und Simon tritt aus dem gleißenden Sonnenlicht in den vergleichsweise dunklen Kirchenraum ein, bekreuzigt sich, schreitet langsam in Richtung Altar, nimmt in einer der vorderen Bänke Platz, sinniert, steht wieder auf und geht zurück, zündet, bevor er die vertraute Stätte verlässt, noch eine Kerze an.

„Es handelt sich nur um einen Testdreh“, beeilt sich Julia Jacob zu versichern. Die eigentlichen Aufnahmen für den Film „City of Hope“ sollen erst in den großen Ferien stattfinden. Jetzt sollen die Drehorte, die Kamera und alles andere getestet werden. Schließlich arbeitet die Regisseurin mit Laienschauspielern zusammen und auch deren Präsenz vor der Kamera will geprüft sein.

Inzwischen ist die Uhr bis kurz vor 15 Uhr vorgerückt – höchste Zeit, das verschobene Mittagessen nachzuholen. An diesem Tag steht noch ein weiterer Drehtermin in einer Shisha-Bar auf dem Drehplan.

Stephan Zwickirsch, der des Öfteren mit dem bekannten Filmregisseur Detlev Buck zusammenarbeitet, findet die kurzen Wege in Ahlen zwischen den verschiedenen Drehorten angenehm. Von Berlin ist er ganz andere Entfernungen gewöhnt. Aber mit seiner Kategorisierung von Ahlen als „Dorf“ wollen sich die anderen dennoch nicht so ganz anfreunden. Ahlen ist halt einfach ein idealer Drehort.