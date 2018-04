„Gemeinschaft macht Zukunft“ – unter diesem Motto lädt die IG BCE-Ortsgruppe Ahlen für Sonntag, 22. April, ab 10 Uhr zu ihrer jährlichen Mitgliederversammlung in der Lohnhalle ein. In diesen Tagen davor machten sich einige der Mitglieder richtig Arbeit. Denn rund 800 Einladungen werden persönlich und etwa 600 per Post den Mitgliedern zugestellt. Als Gastredner konnte die Ortsgruppe diesmal Erhard Lechelt, Fachsekretär beim IG BCE-Hauptvorstand, gewinnen. Er spricht zum Thema „Älter werden kein Problem, aktiv auch im Ruhestand“.

Des Weiteren weist die Ortsgruppe darauf hin, dass nur während der Mitgliederversammlung Eintrittskarten für das Stück „Cabaret“ für die Waldbühne Heessen am 7. Juli zu einem stark vergünstigtem Preis erworben werden können.

Am Infostand wird unter anderem auch für kostenlose zehntägige Fahrten ins IG BCE-Heinrich-Imbusch-Haus geworben. Fahrten dorthin finden über das ganze Jahr verteilt statt. Im Anschluss an die Versammlung erwartet die Teilnehmer ein Imbiss im Museum des Bergbau-Traditionsvereins.

Die Ahlener Gewerkschafter richten zudem die Aufmerksamkeit schon auf die Maikundgebung. Sie findet in diesem Jahr erstmalig auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Westfalen unter dem Motto „Am 1. Mai zu Schacht II“, statt. Familien sollten sich diesen Termin schon mal vormerken. Es wird ein Programm für Groß und Klein geboten. Weitere Infos unter www.igbceahlen.de.