„Werden wir später noch einen Arzt unseres Vertrauens in Vorhelm haben?“, leitete Ludger Diekmann von der Ortsunion Vorhelm im Hotel-Restaurant Witte den Informationsabend ein. Diese Frage beantwortete Dr. Theodor Windhorst im Laufe seines Vortrags zwar nicht, stellte aber zumindest für die nähere Zukunft keine rosige Aussicht dar. Denn aktuell gibt es im Bereich der Ärztekammer Westfalen-Lippe 4172 zur hausärztlichen Versorgung zugelassene Ärzte, von denen 1391 (33,3 Prozent) über 60 Jahre alt sind. Jährlich müssten 150 der Hausärzte ersetzt werden, die jährliche Anzahl der Zulassung von Ärzten in der Allgemeinmedizin liegt aber zurzeit bei nur bei 125.

„Ich versuche der Politik seit Jahren zu verdeutlichen, dass es zwölf Jahre braucht, bis ein junger Arzt ausgebildet ist“, beschrieb Dr. Theodor Windhorst das Dilemma. Hinzu komme die Aufgabe, Hausärzte für eine Tätigkeit auf dem Land zu begeistern, was schwierig sei. Auch in den Städten fehlen schon Ärzte. „Wir brauchen dringend 400 Ärzte“, beschrieb der Ärztekammerpräsident die Situation als kritisch. Zwar werde versucht, auch ausländische Ärzte mit einzubinden, allerdings betrage die Durchfallquote bei der Sprachprüfung 54 Prozent. „Sprache ist in diesem Beruf aber wichtig“, will Dr. Windhorst das Level nicht herunterschrauben.

Dr. med. Theodor Windhorst Foto: Ralf Steinhorst

Zur kritischen Situation ist es gekommen, weil seit dem Jahr 1992 Studienplätze an den medizinischen Fakultäten abgebaut wurden. „Das System krankt an der Tatsache, dass wir zu wenig Studienplätze haben“, analysierte Dr. Windhorst. Dem soll nun durch die Einrichtung von allgemeinmedizinischen Lehrstühlen an allen medizinischen Fakultäten in NRW entgegengewirkt werden, so wird eine ganz neue medizinische Fakultät in Bielefeld eingerichtet.

Außerdem gibt es Ansätze, den Beruf des Hausarztes attraktiver zu gestalten, berichtete der Fachmann. So ist die so genannte Residenzpflicht, dass der Hausarzt am Ort seiner Praxis wohnen muss, entfallen. Geplant ist die Einrichtung einer Koordinierungsstelle, die Ärzte, die auf dem Land arbeiten wollen, unterstützt. Diese soll auch finanzielle Förderungen geben können. Die Apobank als Ärztebank legt außerdem ein Programm auf, dass Landärzten Darlehen zu minimalen Konditionen gewährt. An den Universitäten ist darüber hinaus vorgesehen, Bewerber für Landarztpraxen bevorzugt zum Studium anzunehmen. Der Quereinstieg aus anderen medizinischen Berufen soll ebenfalls erleichtert werden. „Wir tun was und es kommt auch was“, hoffte Dr. Theodor Windhorst am Ende, dass die Situation wenigstens langfristig aufgefangen werden kann.