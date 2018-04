Per Bimmelbahn zu neuen Modellen

Was gibt’s Neues in der Welt der Automobile? Innovative Technik, blitzender Lack und Chrom, aber auch ein unterhaltsames Programm bieten acht Ahlener Autohäuser und einige Anlieger im Gewerbegebiet Vatheuershof am Sonntag, 22. April, zwischen 10 und 17 Uhr bei der Ahlener Autoausstellung 2018. Von Bimmelbahn über Hubschrauberrundflüge und Kinderspaß bis Schwimmbadtechnik und Waffelbacken – der Sonntag ist ein echter Familientag. Das Programm stellten die Vertreter der veranstaltenden Autohäuser am Mittwoch bei BMW Mertens vor.

Neben den neuen Modellen präsentieren die Autohäuser meist noch Rahmenprogramme. „Wir geben eine Vorpremiere der neuen A-Klasse und für die Nachwuchsfahrer haben wir wieder die Kinder-Kartbahn“, sagte beispielsweise Jörg Hellwig von Mercedes Ostendorf. Auf dem Gelände findet auch das Autohaus Funke Platz und präsentiert den Hyundai-Ionic und die Opel-X-Reihe. Ebenfalls auf dem Ostendorf-Gelände stellt Auto Weber VW und Audi aus.

Gegenüber, an der Prüfstelle Palsherm, stellen sich die historischen Traktoren des Schlepperstammtischs Dolberg auf. Und auf der Wiese dahinter bietet Agrarflug Helilift die Rundflüge über die Stadt an.

Nicht nur die aktuellen Renault- und Dacia-Modellen sind im Autohaus Teufel zu sehen. Dort informiert die Verbraucherzentrale auch noch rund um das Tanken mit „Strom vom Dach“. Passen zum Thema präsentiert BMW Mertens den neuen X2, ein Hybrid-Fahrzeug. Das Torino-Autohaus ist unter anderem mit dem Fiat-Stinger, einem 370-PS-Boliden, vertreten.

Beschaulicher wird‘s bei der Feuerwehr. Die präsentiert unter anderem ihr neues Jugendkonzept. Zur Stärkung gibt’s bei den Wehrleuten die legendäre Erbsensuppe und Bratwurst. Dort wird auch das Spielmobil der Stadt für die jüngsten Besucher auspacken.

Dazwischen ist die Firma FOS-Filtertechnik mit schönen Filztaschen mit von der Partie und Gorschlüter zeigt aktuelle Schwimmbadtechnik. „Etwas weiter den Neuen Baum entlang haben die Herner Offroad-Freunde wieder ihren Gelände-Parcours zum Mitfahren“, kündigte Jörg Hellwig an. Und nicht weit davon entfernt zeigt das Motorradhaus Stamm, was sich mit Zweirädern alles anstellen lässt. Vom E-Bike bis zu Motorrädern jenseits der 200-PS-Marke stehen dort Modelle aller Größen.

Neben den neuen Typen steht im Ford-Autohaus Mertens eine Hüpfburg und der Kindergarten Milchzahn backt dort Waffeln. Schließlich bietet das Autohaus Niesmann mit dem Mitsu­bishi Eclipse Cross einen neuen Geländewagen und zeigt die neuen Sondermodelle von Honda und Toyota.

Für jene, denen das alles viel zu weitläufig ist, zockelt wieder die Bimmelbahn gemächlich durch die Ahlener Autoausstellung und erlaubt immer wieder das Zu- und Aussteigen.