Seelengeschacher mit Musik

„Neues Spiel, neues Glück – niemals gibt es ein Zurück, neues Spiel, neues Glück – genieß das Leben in jedem Augenblick.“ Nein, das ist kein neuer Schlager von Helene Fischer, aber doch ein Song mit einem gewissen Potenzial. Gesungen wird er am Dienstagabend von der St.-Ludgeri-Theatergruppe. Die probt nämlich zurzeit das Stück „Die Leiden des jungen Mephisto“, das am Mittwoch, 25. April, Premiere in der Schuhfabrik hat.

„Die Leiden des junge Mephisto“? Richtig, wer jetzt an Goethe denkt. „Aber es ist eine Persiflage, einfach frei interpretiert nach Goethes Faust“, nimmt Uli Bomba Theaterfreunden die Furcht vor einer klassischen Tragödien-Inszenierung. Vielmehr gebe es jede Menge zu lachen, verspricht der Darsteller, der ebenso wie seine Mitstreiter in mehreren Rollen auf der Bühne stehen wird.

Viele Ahlener mögen sich erinnern: Das Stück stammt ursprünglich vom Theatertreck Münsterland, der 1994 damit auch in Ahlen Station machte. „Mit dabei und Mitautor war damals Mötte Gerullis“, blickt Uli Bomba zurück. Und der führe jetzt bei dieser Neuauflage auch wieder Regie.

Mötte Gerullis ist am Dienstagabend nicht dabei. Muss er aber auch nicht, denn im Wohnzimmer von Hobbyschauspielerin Uschi Fink geht es diesmal darum, die Lieder aus dem Stück zu proben. Fünf-, sechsmal steht nämlich Gesang im „Drehbuch“ – für die Ludgeri-Theatergruppe schon eine besondere Herausforderung, findet Uli Bomba. Michael Jehne hingegen sieht‘s locker: „Wir haben nicht den Anspruch auf musikalische Perfektion“, schmunzelt er. Uschi Fink und Irmgard Stirnberg sorgen zudem mit Gitarre und gesanglicher Erfahrung dafür, dass tonal nichts schief geht.

Die Kostüme und das Bühnenbild entstehen übrigens in Eigenregie. Und für jede Menge Blitz, Donner und Rauch ist ebenfalls gesorgt, wie die Theatergruppe ankündigt. „Sonst haben wir immer Boulevard gespielt. Jetzt ist das mal was anderes“, freut sich Uschi Fink schon auf die Reaktion des Publikums.

Seit Oktober haben sich die Darsteller wöchentlich getroffen, im Januar stand sogar ein ganzes Probenwochenende im Kalender.

„Der Endspurt beginnt am Sonntag vor der ersten Aufführung“, sagt Uli Bomba: Dann sei die Gruppe ganztägig aktiv, am 24. April ist Generalprobe.

Premiere feiert „Die Leiden des jungen Mephisto“ am Mittwoch, 25. April, um 20 Uhr in der Schuhfabrik. Weitere Aufführungen folgen am 26. und 27. April, jeweils um 20 Uhr und am Sonntag, 29. April, um 15 Uhr.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 13 Euro im Bürgerzentrum Schuhfabrik unter Telefon 52 88 oder schuhfabrik-ahlen.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro.