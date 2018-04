Im Zuge der Gefahrenabwehr rückten Feuerwehrleute des Zuges an der Hauptwache am Donnerstagmorgen gegen 9.15 Uhr zur Beckumer Straße aus. Dort drohte ein Baum im Waldstück ge­genüber des ehemaligen Gehöfts Schulze Geisthövel auf die Beckumer Straße zu stürzen. Ein Anwohner hatte bemerkt, wie die Fichte sich nur noch dadurch fing, weil sie sich in der Krone eines Nachbarbaumes verhakte. Einsatzleiter Wolfram Schneider rief die Umweltbetriebe zur Hilfe, die Routine mit dem Fällen von Bäumen haben. Für die Baumfällarbeiten wurde die Beckumer Straße dann zwischen 9.45 und 10 Uhr beidseitig zwischen beiden Abfahrten zur Kruppstraße gesperrt, der Verkehr über das Gewerbegebiet Olfetal umgeleitet. Mit wenigen Ansätzen mit der Motorsäge brachte Tobias Kottmann von den Umweltbetrieben die Fichte zu Fall, die auf die B 58 stürzte. Innerhalb weniger Minuten war der Baumstamm von der Fahrbahn geräumt, so dass der Verkehr wieder freigegeben werden konnte.