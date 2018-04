Weiterer Schritt in Richtung Erwerb

Einen weiteren Schritt nach vorne zu Erwerb und Sanierung des Landgasthofes Tönnishäuschen hat der Förderverein „Kulturgut Samson e.V.“ gemacht: Am Mittwochnachmittag übergab Volksbankdirektor Michael Vorderbrüggen eine Spende von 5000 Euro.

Vorderbrüggen, der mit der Anlage auch persönliche Erinnerungen verbindet, ist sich sehr wohl bewusst, dass dem Gebäudeensemble ohne den Förderverein der Verfall gedroht hätte, erklärte er. „Das Engagement haben wir als Volksbank mit Interesse verfolgt, denn das Objekt ist in der Region ja ein Begriff“, begründete der Direktor sein Augenmerk auf das Projekt. Die Bank habe daher die Absicht, sich für den Erhalt zu engagieren. „Wir müssen helfen, dass wieder ein Schritt nach vorne gemacht werden kann, so dass letztlich genug im Topf ist, damit man zum Notar gehen kann“, so Michael Vorderbrüggen. „Weitere Sponsoren sollten das im Blick haben.“

Dass der Förderverein über den Erwerb hinaus schon weitere Ziele verfolgt, verdeutlichte Vorstandsmitglied Christian Wolff. So wurden in Archiven alte Baupläne gesichtet, um historische Gebäudeteile – wenn nötig – rekonstruieren zu können. „Der Originalzustand ist uns ein Herzensanliegen.“ Für diese Arbeiten, die nach dem Erwerb erfolgen sollen, stehen schon viele handwerklich versierte Helfer bereit. Darauf, dass der Großteil der Räumlichkeiten zum Glück seine urwestfälische Atmosphäre behalten hat, wies Wolff zusätzlich hin.

Das Kulturgut werde viele Nutzer haben, deutete der Fördervereins-Vorsitzende Willi Wienker an. So soll unter anderem die Mineraliensammlung des Heimatförderkreises dort untergebracht werden, die früher auf Mittrops Hof ihr Zuhause hatte. Auch wird darüber nachgedacht, neben Veranstaltungen auch Kurse zu alter Handwerkskunst anzubieten.

Erstaunt und zugleich erfreut zeigt sich der Förderverein über die bisherige finanzielle Unterstützung in den vergangenen eineinhalb Jahren. Einen großen Anschub erhofft sich der Verein auch von der NRW-Stiftung, die im September einen Antrag des Fördervereins über einen Zuschuss beraten wird. Michael Vorderbrüggen wollte die Spende der Volksbank ebenfalls als Aufruf an weitere Spendenwillige verstanden wissen, dem Förderverein zu helfen.

Der ehemalige Landgasthof soll aus seinem Dornröschenschlaf erweckt werden. Foto: Christian Wolff

Am Freitag, 15. Juni, wird der Förderverein seine Jahreshauptversammlung im Landgasthof abhalten. Einen Tag später, am 16. Juni, wird ein „Tag der offenen Tür“ veranstaltet, bei dem sich die Öffentlichkeit ein Bild vom Projekt machen kann.