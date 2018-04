Sein Abschiedsgeschenk kehrt zurück

Mit der Auflösung der Panzergrenadierbrigade 19 „Münsterland“ endete im August 2002 ein zentrales Kapitel der Bundeswehrgeschichte in Ahlen. Doch die Erinnerung an den Verband wird am Standort weiterhin gepflegt. Einen beachtlichen Beitrag dazu leistete jetzt der letzte Brigadekommandeur, Generalmajor a.D. Robert Bergmann.

Am Donnerstagvormittag besuchte Bergmann seine alte Wirkungsstätte, die „Westfalen-Kaserne“ an der Hammer Straße. „Bei meiner Verabschiedung vor bald 16 Jahren wurde mir vom Stab auch der Stander, der einst auf meinem Fahrzeug montiert war, auf einem Kranz aus verchromten 20-Millimeter-Kartuschen als Abschiedsgeschenk übergeben“, berichtete der frühere Kommandeur im Kreise der Interessengemeinschaft Ahlener Panzergrenadiere, die sich regelmäßig im Unteroffiziersheim (UHG) trifft. „Ich habe dies immer als ehrende Auszeichnung betrachtet und den Stander stets mit Stolz ausgestellt.“ Das wetterfeste Metallfähnchen in den Farben Grün und Schwarz trägt die verbandseigene Zahl 19 in der Mitte.

Nun hat sich Bergmann entschlossen, dieses Erinnerungsstück an seinen Ursprungsort nach Ahlen zurückzugeben. „Allein den Ahlener Panzergrenadieren gebührt dieser Stander – und so schenke ich ihn dieser Gemeinschaft“, sagte er beim Ortstermin und machte keinen Hehl daraus, wie er in früherer Zeit „mit stolzgeschwellter Brust im Angesicht dieses Standers“ unterwegs gewesen ist.

In einer Urkunde, die der Generalmajor a.D. eigens für diese Übergabe anfertigte, formulierte er seine Intention folgendermaßen: „Möge diese Gabe dazu beitragen, an die erfolgreiche Geschichte dieser Brigade zu erinnern, deren Männer und Frauen mit großem Engagement, manche auch unter Verlust ihrer Gesundheit oder gar ihres Lebens, einen großartigen Beitrag zum Frieden in Deutschland und Europa geleistet haben. Sie sind Bestandteil der Traditionslinie unserer Bundeswehr.“

Thomas Kras mit dem Geschenk des Ex-Kommandeurs im Kreise der IG. Foto: Christian Wolff

Im Namen der Interessengemeinschaft, die alle geretteten oder gestifteten Devotionalien der Grenadiere langfristig in eine Dauerausstellung überführen will, bedankten sich Helmut Ransleben, Ingolf Klotzsch und Thomas Kras mit sichtlicher Freude. Das Trio hatte sich bereits mit viel Akribie um die Umsetzung einer Ausstellung zur Ahlener Standortgeschichte im Heimatmuseum gekümmert. „Es wäre zu schade, wenn die Dinge, die wir dort gezeigt haben, wieder für Jahrzehnte in einer dunklen Kammer verschwinden würden“, betonte Kras. Für Samstag, 5. Mai, planen sie ihr siebtes Ehemaligentreffen. Beginn: 18 Uhr in der Kaserne (Details folgen).