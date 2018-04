Jetzt gibt‘s den Spielepass

Seit Jahren verliert das Kinderschützenfest in der Dolberger Mehrzweckhalle an Zuspruch. Es ist also Zeit, Veränderungen vorzunehmen. Das Organisationsteam der Avantgarde für das Kinderschützenfest hat nun seine Planungen abgeschlossen.

„Wir wollen weg von den Punktespielen hin zum Familiennachmittag“, beschrieb Steffen Schellhase die wichtigste Änderung des Freitagnachmittags beim Dolberger Schützenfest. Die Organisatoren hatten festgestellt, dass das System der Spielkarte veraltet ist und dass auch einige Spiele in die Jahre gekommen sind.

Konnten die Kinder bisher mit einer Spielkarte für 4,50 Euro drei Spiele spielen, bringt der neue Spielpass für sechs Euro nun die grundsätzliche Änderung. Mit dem Spielpass kann der Nachwuchs nicht nur alle Spiele nutzen, obendrauf gibt es an einer speziellen Kindertheke auch ein Kaltgetränk und eine Waffel. Inbegriffen ist zudem ein Ballon für den Luftballonwettbewerb. „Wir machen die Halle auf und die Kinder können unbegrenzt spielen“, wirbt Malte Brehe für das neue Konzept. Die Erwachsenen dürfen sich derweil über Kaffee und Kuchen freuen.

Hinzu kommt die automatische Teilnahme an einer großen Verlosung. Damit die reibungslos funktioniert, trägt jeder Spielpass eine Nummer. Die Organisatoren versprechen, dass jedes Kind gewinnt. Zu den Hauptpreisen zählen Freikarten für das Maximare in Hamm, den Hammer Tierpark, die Heessener Waldbühne und das Fun-Center in Beckum.

Für den Luftballonwettbewerb gibt es gesonderte Preise, ebenso wie für die Kegelbahn, das Dosenwerfen, das Glücksrad und das Preisschießen auf eine Scheibe. Neu ins Spieleprogramm eingebracht hat das Orga­team Entenangeln, eine Hüpfburg und einen Extrabereich für die ganz Kleinen mit Riesenspielteppich und Bällebad. Zudem können sich die Kinder schminken lassen und ein Luftballonkünstler knotet Ballons zu lustigen Figuren. An einer Fotowand verwandeln sich die Mädchen und Jungen in Clowns. Ein Stargast kommt auch vorbei: Maskottchen „Emma“ von Borussia Dortmund sagte einen Besuch zu.

Das Vogelschießen wird weiterhin im Vordergrund stehen, schließlich wird ein neuer Kinderschützenkönig gesucht. Allerdings wird sich auch der Vogel einem neuen Styling unterziehen. Das Schießen auf einen Styroporvogel gehört der Vergangenheit an. Welches Material die Avantgardisten verwenden, wollten sie noch nicht verraten.

Noch bevor der Spielenachmittag in der Mehrzweckhalle beginnt, versammelt sich die Avantgarde mit den Kindern auf dem Schützenplatz, um dann um 15 Uhr zusammen in die Halle einzuziehen. Eine weitere gemeinsame Parade gibt es, wenn der neue Kinderschützenkönig feststeht.