Die Polizei meldet eine folgenreiche Kollision. Ein 74-jähriger Warendorfer befuhr am Donnerstagnachmittag die Kreisstraße 20 von Hoetmar in Richtung Westkirchen. Zur selben Zeit befuhr eine 40-jährige Warendorferin die L 547 von Ahlen in Richtung Warendorf. Insgesamt vier Personen saßen in ihrem Pkw. Im Kreuzungsbereich kam es gegen 16.30 Uhr zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei alle vier Insassen im Pkw der 40-jährigen Verletzungen erlitten. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Pkw der 40-jährigen gegen den Klein-Lkw eines 52-Jährigen aus Ahlen und den Pkw einer 41-Jährigen aus Drensteinfurt, die sich beide hintereinander, aus Richtung Westkirchen kommend, wartend an der L 547 befanden. Die 41-jährige erlitt hierbei ebenfalls Verletzungen. Der Pkw des 74-Jährigen stieß durch den Aufprall noch gegen den Pkw einer 42-jährigen Münsteranerin, die sich hinter den zuletzt genannten Fahrzeugen befand. Sie und der 74-Jährige blieben unverletzt. Die Verletzten wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge war die Kreuzung für gut zwei Stunden gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr ab. Durch den Unfall entstand ein hoher Sachschaden.