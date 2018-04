Ahlen tischt wieder auf

Ihre eigene Antwort auf Fremdenfeindlichkeit haben die Ahlener, die sich derzeit um die Aktion „Ahlen tischt auf“ kümmern.

Wie Pfarrerin Dr. Petra Gosda am Donnerstagmorgen bei einem Pressegespräch berichtete, habe es immer wieder Anfragen gegeben, ob es denn in diesem Jahr die Aktion „Ahlen tischt auf“ nicht gibt. Die Antwort: Aber ja doch. Am Samstag, 21. April, wird wieder aufgetischt. In diesem Jahr aber mit Bewohnern des Übergangswohnheims in Dolberg, die auch eine Bleibeperspektive haben.

Mit von der Partie ist bei der vierten Auflage von „Ahlen tischt auf“ auch der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Weiterhin wird die Aktion von der Evangelischen Kirchengemeinde Ahlen, der Katholischen Kirchengemeinde St. Bartholomäus, dem Caritasverband für das Dekanat Ahlen und der Stadt Ahlen getragen.

Nach den Worten von Pfarrerin Gosda wurden in den beiden vergangenen Jahren jeweils rund 100 Flüchtlinge eingeladen und das Fazit lautete: „Wir haben bei den ersten drei Malen nur gute Erfahrungen gemacht.“ Da seien sich jeweils völlig fremde Menschen begegnet. Für beide Seiten sei das Ganze mit völlig neuen Erfahrungen verknüpft gewesen.

„Viele Deutsche wollen helfen, haben aber keine Zeit, sich dauerhaft und regelmäßig zu engagieren“, so Dr. Petra Gosda. Hier biete die Aktion eine gute Gelegenheit. „Was daraus entsteht, ist nicht planbar“, so die Pfarrerin. Es seien durchaus Freundschaften entstanden, was sehr schön, aber nicht das eigentliche Ziel sei. Es gehe in erster Linie um die Begegnung mit fremden Menschen und Kulturen.

Für die deutschen Einlader gelte auf jeden Fall: „Je breiter die Basis, desto besser.“ Die evangelische Seelsorgerin betonte außerdem: „Es geht nicht um besondere Gaumenfreuden, sondern um das gemeinsame Beisammensein.“

In Dolberg wohnen nach Auskunft von Michael Schürmeyer von der Stadtverwaltung Menschen aus dem Nahen Osten, Afrika, aber auch den ehemaligen Ostblockstaaten. Die Zahl liege bei rund 80 Personen. Falls sich mehr Einlader melden, würden auch Einzelne und Familien, die schon in eigenen Wohnungen leben, einbezogen.

Über die für zwei Stunden (12 bis 14 Uhr) geplante Aktion gibt es am Donnerstag, 12. April, um 19.30 Uhr, im Pauluszentrum, Raiffeisenstraße, eine Informationsveranstaltung. Dabei geht es um das Abholen in Dolberg und das Zurückbringen sowie die Frage nach Dolmetschern.