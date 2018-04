Wie kommt eine Rockband aus dem kleinen Tönnishäuschen in das große Reich der Mitte? Nach Nanjing zum Beispiel? „The Ignition“ macht diese China-Tour schon seit Jahren. Im vergangenen Jahr hat der Dokumentarfilmer Max Meis die Gruppe auf der Tournee begleitet und spannende Eindrücke gesammelt.

Der Film „Rock China Roll“ ist auf diese Weise entstanden. „Es ist kein Konzertfilm, es ist eine Reisedokumentation“, sagt der Filmer aus Bielefeld. Der Dokumentarfilm hat am Samstag, 21. April, um 20 Uhr im „Cinema Ahlen“ Premiere.

„The Ignition“ spielt nicht nur im Probenkeller der Alten Schule in Tönnishäuschen. Die Gruppe füllt auch große Clubs in chinesischen Metropolen. „Weil es eben einfach eine unglaubliche Geschichte ist“, sagt der Journalist und Dokumentarfilmer, „habe ich mich an die Fersen der Truppe geheftet.“

Mit der Kamera folgte er der Band auf ihrer Tour de Force. Meist geht es im Film um die Eindrücke aus dem Land. Es geht um die Leute und besonders uim das für westliche Verhältnisse ungewohnte wahnsinnige Gewusel von Menschen in den großen Städten. „Dort sind schon die kleineren Städte so groß wie hier Berlin“, berichtet der Filmautor. So zog „The Ignition“ – das sind Tim Jungmann, Thorsten Westermann, Norbert Brinkmann, Michael Fischer und Roadie (Bühnenhelfer und „Mädchen für alles“) Dennis Lückemeier – zehn Tage durch das Reich der Mitte. Wie die ganz großen Rockstars.

Es sind schon die äußeren Umstände, die „Rock China Roll“ zu einem ganz besonderen Film machen. Die Dimensionen des Landes, die Masse der Menschen und deren besondere Art – all das hatte für den Max Meis einen besonderen Reiz. Es fängt bei der scheinbaren Offenheit der Chinesen an und hört bei der unfassbar perfekten Ausstattung der Konzerthallen noch nicht auf.

„Schon die Ernährung ist ein Kapitel für sich“, schmunzelt Meis. Denn hier hat er zum ersten Mal gerillte Hühnerfüße probiert und meint: „Gar nicht schlecht.“ Die Reise erfolgte mit unglaublich schnellen Zügen über riesige Bahnhöfe, flankiert von totaler Überwachung. „Überall sind Kameras installiert. Das hatte für mich aber einen Vorteil, denn die Chinesen sind es gewohnt, gefilmt zu werden. So konnte ich mit meiner ziemlich großen Kamera ungefragt in Restaurants filmen. Die Menschen fühlten sich nicht ansatzweise belästigt“, führt er aus. Doch wenn es um kritische Fragen ging, kehrte sich das Blatt vollkommen. „Einmal äußerte sich eine Frau sehr offen, später kam ihr Mann und bat mich, das Material zu löschen“, berichtet der Filmer.

Die Arbeitsbelastung war beachtlich. Denn über den Tag saß die Gruppe im Zug, dann ging es zu den Konzerthallen zum Aufbau. „Wir kamen selten vor 3 Uhr in der Frühe ins Bett und um 6 Uhr ging es wieder raus“, macht Max Meis deutlich. Dennoch blieb immer Zeit, um Land und Leute zu filmen. Der Filmer war geradezu erschlagen von der riesigen Anzahl von spannenden Szenen und Bildern.

Die relativ wenigen Konzertaufnahmen haben schon ihren eigenen Charme. Roadie Dennis Lückemeier hatte neben dem Aufbau der Instrumente auch die Aufgabe, als „Einheizer“ zu fungieren. „Die Chinesen machen toll mit, wenn man ihnen zeigt, wie es geht“, grinst der Filmer. Vom Klatschen bis zum Tanzen – die Menschen blieben unangeleitet nur still sitzen. Mit Vorturner allerdings gingen sie richtig ab. „Hier ist auch praktisch kein Alkohol im Spiel, die Menschen dort kennen so etwas wie unsere Freizeitvorstellung gar nicht. Sie lernen gerade erst, wie Freizeit geht“, fasst Meis seinen Eindrücke zusammen.

Zurzeit sitzt er in seinem kleinen Studio in Bielefeld und schneidet aus den ungezählten Stunden Filmmaterial die Dokumentation zusammen. Zusammengefasst auf rund 45 Minuten werden die Szenen von den Abenteuern der Rockmusik in China erzählen. Danach kann das Publikum Fragen an den Regisseur und die Band stellen. Die hat noch ein kleines Abschlusskonzert vorbereitet.

Zum Thema Noch sind Premierenkarten für „Rock China Roll“ im freien Verkauf. Sie können für zehn Euro im Vorverkauf im „Cinema Ahlen“, Alter Hof, erworben werden. ...