Nur wenige Meter von der Stelle entfernt, an der vor gut zwei Monaten ein junger Ahlener verunglückte, ereignete sich am Freitagnachmittag erneut ein Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war ein 54-jähriger Ahlener gegen 15.40 Uhr auf der Alten Beckumer Straße stadteinwärts unterwegs. Dass er von dort aus nach links in die Straße Am Aechterkamp abbiegen wollte, erkannte ein nachfolgender Motorradfahrer zu spät. Der 29-Jährige versuchte noch, links am Fahrzeug vorbeizuziehen, prallte dabei aber genau in die hintere Seite des weißen „Seat Mii“. Der Beckumer stürzte von seiner schwarzen Honda und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit ei­nem Rettungswagen ins St.-Franziskus-Hospital transportiert. Weiter im Einsatz waren ein Löschfahrzeug und ein Notarzt.

Das Motorrad des Beckumers. Foto: Christian Wolff