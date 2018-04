Wunsch: Spielplatz für alle Generationen

Wo liegen die Bedürfnisse im Bereich der gesundheitlichen Angebote im Zechenviertel? Dieser Frage ging das Offene Café im Projekt Altersgerechte Quartiersentwicklung Ahlen-Ost am Donnerstagnachmittag nach.

Überraschend großen Zuspruch fand das Treffen im Glückaufheim, am großen Tisch blieb kein Platz leer. „Wir werden jetzt wieder durchstarten“, versprach Projektleiterin Cristina Loi von der Stadt Ahlen, nachdem das Projekt wegen der Mutterschaft von Projektkoordinatorin Helena Hahn zuletzt nur in kleinen Schritten Fortschritte gemacht habe. Das „Offene Café“ wird in den kommenden Monaten jeweils am ersten Donnerstag im Monat wieder regelmäßig um 14.30 Uhr stattfinden.

Zahlreiche neu hinzugekommene Teilnehmer zeigten ihre Neugierde, welche Entwicklungen das Projekt nehmen wird. Ein Stadtteilbewohner war erstaunt und erfreut, dass so viele Frauen mit Migrationshintergrund gekommen waren: „Das fördert die Integration.“ Die große Runde diente aber auch dazu, Werbung für schon existierende Gruppen zu machen. So wies eine Seniorin auf ihren Kartenclub hin. „Das ist gut für die geistige Fitness, also gut für die Gesundheit“, unterstützte Cristina Loi das Ansinnen.

Bedauert wurde von einigen Teilnehmern, dass der Spielplatz im Bereich der Sattelstraße verschwunden ist. Auf dessen Fläche hätten sich auch Erwachsene sportlich betätigen können. Ein neuer Spielplatz für mehrere Generationen sei für sie eine sinnvolle Einrichtung. Auch der Wunsch nach Kegelmöglichkeiten bestand, hier könnte das Jugendzentrum Ost mit seiner Kegelbahn eine Lösung darstellen.

Ebenfalls angesprochen wurde die Einrichtung eines Gymnastikraums oder von Walkinggruppen. Ein weiteres Anliegen war die Möglichkeit des Frauenschwimmens im Parkbad.

Cristina Loi berichtete von den Aktivitäten des Projekts. So seien zwölf Personen aus dem Stadtteil zur gesundheitlichen Entwicklung interviewt worden. Der Fragebogen wurde vom Gesundheitscampus NRW entwickelt. In den kommenden Monaten werden weitere 100 Personen, die im Ahlener Osten leben und arbeiten, befragt. Die Fragebögen werden von der Hochschule ausgewertet. Es können sich noch Stadtteilbewohner zur Teilnahme melden.

In einem weiteren Schritt soll im Juni die Barrierefreiheit im Stadtteil erfasst werden. Dazu werden zwölf Bürger mit Tablets ausgestattet, legen eine bestimmte Strecke zurück und beantworten dazu Fragen.

Die kommenden Offenen Cafés sollen zur Vertiefung der vorgetragenen Wünsche dienen.