Gleich zwei Raubdelikte meldet die Polizei vom Samstag und beide ereigneten sich im Bereich des Nahversorgungszentrums Ostbredenstraße. Um 3.15 Uhr und 3.35 Uhr wurden unabhängig voneinander zwei Männer von bisher unbekannten männlichen Tätern angesprochen und in ein Gespräch verwickelt und dann bedroht. Im ersten Fall durchsuchte der Täter einen 17-jährigen Ahlener und stahl einen geringen Geldbetrag. Im zweiten Fall konnte sich das Opfer, ein 22-jähriger Ahlener, aus der Situation befreien und flüchten.

Der erste Täter ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine dickliche Statur, dunkle Augen, einen Bart und etwa fünf Zentimeter langes schwarzes Haar, das an den Seiten kürzer ist. Er trug Jeans, einen schwarzen Pullover und eine schwarze Weste. Der zweite Täter wird als etwa 1,75 Meter groß und von dünner Statur beschrieben. Er trug eine weiße Daunen- oder Steppjacke mit Kapuze und Fellkragen. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Wache unter Telefon 96 50 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.