Von Wuppertal bis in die Lüneburger Heide

Auch für dieses Jahr hat der Bürgerarbeitskreis Seniorenprogramm wieder interessante Ziele von Tages- und Mehrtagesfahrten zusammengestellt.

„Das ist bunt gemischt, so dass sich jeder angesprochen fühlen kann“, zeigte sich Anne Althaus als Leiterin des Arbeitskreises mit der Auswahl der Ziele zufrieden. Aus dem Pool der Ideensammlung sind alle Ziele auf ihre größtmögliche Barrierefreiheit geprüft worden. Bis zu 50 Teilnehmer können sich pro Fahrt anmelden, noch gibt es für alle Ausflüge freie Plätze.

Schon am 21. April findet die erste Tagesfahrt statt, sie führt nach Wuppertal. Natürlich gibt es dort eine Fahrt mit der weltberühmten Schwebebahn, eine Altstadtführung schließt sich an.

Vom Musical „Cabaret“ auf der Waldbühne Heessen am 20. Juni können sich besonders Senioren angesprochen fühlen, die nicht so gut zu Fuß sind. Der Arbeitskreis bietet hier barrierefreie Plätze an.

Wie wird Käse hergestellt? Diese Frage wird am 4. Juli mit der Fahrt zur Hafenkäserei in Münster beantwortet. Anschließend geht es mit dem Bus weiter nach Everswinkel zum ältesten Bauernhofcafé des Münsterlands.

Blütenpracht vom Feinsten bietet am 18. September die Landesgartenschau in Bad Iburg. Die letzte Tagesfahrt in diesem Jahr findet dann 12. Dezember statt. Die führt auf vielfachen Wunsch zum Weihnachtsmarkt nach Essen. „Ich gehe davon aus, dass wir dann Schnee haben“, hoffte Anne Althaus mit einem Augenzwinkern.

Die Mehrtagesfahrt vom 22. bis 24. August mit zwei Übernachtungen geht in die Lüneburger Heide. Vom komfortablen Hotel in Celle wird nicht nur Schneverdingen angesteuert, sondern auch die Hansestadt Lüneburg. Dort findet ein Stadtrundgang statt wie auch in Celle.

Das Programmheft liegt im Bürgerservice, im Rathauspavillon, in der Familienbildungsstelle, bei Ärzten sowie bei Sparkasse und Volksbank aus und kann unter www.senioren-ahlen.de abgerufen werden. Alle Fahrten starten ab Stadthallenparkplatz.